Wong Sio Chak impôs restrições à PJ no acesso aos registos das fronteiras para evitar consultas ilegais

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O Governo reforçou a fiscalização dos agentes da Polícia Judiciária no acesso aos registos das fronteiras na sequência de um caso de abuso de poder e acesso indevido a dados pessoais por parte de um inspector da polícia movido por interesses pessoais. A partir de agora, os agentes da PJ estão obrigados a solicitar autorização aos Serviços de Migração para consulta dos registos fronteiriços, disse ontem Wong Sio Chak.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, lamentou ontem a ocorrência de falhas na protecção de dados pessoais dentro da Polícia Judiciária (PJ) e assegurou que as autoridades vão reforçar a fiscalização das acções dos agentes policiais na sequência de um caso denunciado pelo Comissariado contra a Corrupção (CCAC), na semana passada, sobre um investigador da PJ suspeito de abuso de poder e acesso indevido a dados pessoais.

De acordo com Wong Sio Chak, as autoridades abriram um inquérito interno e foram tomadas algumas medidas, sendo obrigatório, a partir de agora, uma autorização dos Serviços de Migração para aceder aos registos das fronteiras. “A partir de agora, qualquer agente da Polícia Judiciária terá de solicitar, junto dos Serviços de Migração, autorização para consultar ou aceder aos registos da entrada e saída dos cidadãos”, disse o secretário para a Segurança após uma reunião com os deputados da 2.ª Comissão Permanentes da Assembleia Legislativa.

O caso já está no Ministério Público, mas levantou dúvidas quanto à falha na protecção de dados pessoais dentro da PJ uma vez que a informação obtida pelo CCAC partiu de uma denúncia de um cidadão. O investigador da PJ em causa terá consultado, em 2019, dados de migração de um homem e de uma mulher por alegados motivos pessoais. Wong Sio Chak admitiu que houve falhas internas da detecção do caso e garantiu que serão tomadas mais medidas para reforçar a fiscalização.

“Durante uma investigação, os agentes da PJ têm competências para ver esses registos de entrada e saída, mas claro que têm de ter uma autorização para esse acesso por parte das chefias. Esta é uma medida que é vulgar, de rotina, na sua investigação. Por isso, na fiscalização parece que temos algumas falhas, mas temos um sistema e normas no acesso a esses registos, e todos têm de cumprir certas condições. Se descobrimos que o agente em causa não tem essa necessidade, ou que a pessoa não tem competência, temos um sistema para verificar isso”, afirmou Wong Sio Chak, acrescentando que vai haver um reforço na fiscalização. “Temos que aumentar as medidas por via da tecnologia para podermos melhorar a nossa fiscalização”.

Na opinião de Wong Sio Chak, a fiscalização deve começar nas próprias chefias. “A PJ ainda está a fazer uma avaliação interna e, de acordo com o que já sabemos, temos medidas de tecnologia e também medidas de custos pessoais. Os chefes vão também fazer uma fiscalização, e de acordo com os dados tecnológicos podemos ver o registo de tudo o que eles [chefes] verificaram, o que viram e com que objectivo houve essa verificação. Tem de haver um registo do processo, quais as informações e se houve uma verificação. Por isso, podemos, através daí, verificar se houve uma anomalia na verificação dos dados”, disse o secretário para a Segurança.