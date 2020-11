Sulu Sou pergunta ao Governo como planeia melhorar a rede de serviços de cuidados infantis

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O deputado Sulu Sou apresentou ontem uma interpelação escrita ao Governo sobre os serviços de cuidados infantis. O democrata quer saber se o Executivo tem planos para alargar a rede de serviços prestados e se vai reforçar os recursos humanos destinados ao apoio às crianças.

André Vinagre

Numa interpelação escrita apresentada ao Governo, Sulu Sou focou-se nos problemas dos cuidadores de crianças com necessidades especiais e nos serviços prestados pelo Executivo. O deputado começa por referir que os cuidadores de crianças com necessidades especiais “estão sob forte pressão financeira e psicológica” e que, embora o Governo tenha prometido implementar, a título experimental, um subsídio para cuidadores até ao final deste ano e também criar centros de serviços de cuidados domiciliários, “ainda não anunciou os detalhes do subsídio nem o âmbito de serviços a prestar”.

Sobre a iniciativa anunciada pelo Governo de conceder, de forma experimental, subsídios aos cuidadores, Sulu Sou indica que esta “não é uma medida de alívio de pobreza, mas um meio de levar a comunidade a atribuir importância ao papel dos prestadores de cuidados”. Assim, o deputado questiona quem será incluído no âmbito de aplicação deste subsídio, além dos familiares de doentes acamados. Sulu Sou pergunta ainda se as famílias que prestam serviços de cuidados infantis que já fizeram pedidos para que lhes fossem concedidos apoios há vários anos também estão incluídas na aplicação deste subsídio.

Celeste Vong, presidente do Instituto de Acção Social (IAS), ao anunciar o plano de atribuição de apoios, tinha indicado também que era preciso “auscultar opiniões de pessoas de diferentes sectores, efectuando estudos de forma cautelosa e minuciosa” relativamente ao âmbito de aplicação do subsídio.

O IAS anunciou também que, até 2021, tenciona criar dois centros de cuidados domiciliários a pensar nos cuidadores. Segundo os planos do Governo, os centros seriam criados nas zonas Sul e Norte de Macau, e teriam como objectivo reforçar o apoio destinado aos cuidadores de idosos e encarregados de educação de pessoas portadoras de deficiência intelectual. Sulu Sou pergunta, então, em que medida é que o apoio às famílias será reforçado com estes dois centros.

Quanto aos cuidados de saúde durante os primeiros meses de vida, Sulu Sou questiona como é que pode ser melhorado o diagnóstico a cada criança, além da medição da circunferência da cabeça dos bebés, da altura e do peso. O deputado pergunta também se o Governo pensa em expandir a rede de serviços proporcionados pelas organizações comunitárias, como a Associação de Apoio aos Deficientes Mentais de Macau e a Associação de Surdos de Macau, por exemplo.

Por fim, o deputado eleito pela via directa lembra que o serviço interdepartamental de cuidados infantis criado pelo Governo para coordenar e melhorar os serviços nesse âmbito conta com 10 especialistas, dois fisioterapeutas, três psicoterapeutas, oito terapeutas ocupacionais e cinco terapeutas da fala. “Como é que irá a Administração continuar a reforçar os recursos humanos e os padrões de serviço das profissões médicas em causa, de modo a encurtar o período de espera para exames preliminares nos centros de saúde e no centro de avaliação infantil, e proporcionar tratamentos e programas de formação mais atempados e adequados?”, interroga o parlamentar.