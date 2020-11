Secretário para a Segurança aguarda por decisão judicial para lançar consulta pública

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, afirmou que o Governo concluiu o documento de consulta pública sobre a lei dos combustíveis, mas recordou que o trabalho legislativo continua dependente da construção de um armazém para substâncias perigosas. Em declarações após uma reunião com a 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa sobre alterações à lei de bases da segurança interna, Wong Sio Chak disse que a consulta pública deveria ter arrancado ontem.

“Tínhamos proposto uma consulta pública que deveria ter começado hoje [terça-feira], mas precisámos de parar com os trabalhos porque necessitamos de uma localização para um armazém de substâncias perigosas. Há uns dias o secretário para os Transportes e Obras Públicos também abordou esta questão na Assembleia Legislativa e já está, mais ou menos, definida uma localização. Portanto, iremos divulgar estas informações sobre o depósito assim que for possível para avançar com a consulta pública sobre esta lei dos combustíveis”, afirmou Wong Sio Chak, frisando que “os documentos já estão todos preparados” e que basta a confirmação da localização do armazém para se avançar com a consulta pública.

Questionado sobre uma previsão para a data de lançamento da consulta pública, o secretário reiterou que depende de uma decisão judicial. “Depende do processo dos tribunais, queremos fazer este ano, mas depende do processo, porque agora já estamos em Novembro, talvez possa ser no próximo ano, iremos avançar o mais rapidamente possível”, disse Wong Sio Chak.

No plenário da passada sexta-feira, o secretário para os Transportes e Obras Públicos, Raimundo do Rosário, revelou que o Governo já tomou uma decisão sobre o local para a construção do armazém permanente de substâncias perigosas, mas frisou que a localização não pode ser divulgada porque o terreno em causa está envolvido num litígio na justiça.

“[O caso] agora está no Tribunal de Segunda Instância, se não houver mais recursos, podemos avançar este ano, mas se houver recurso para o Tribunal de Última Instância precisamos de mais tempo”, disse Raimundo do Rosário. Recorde-se que o Governo chegou a equacionar a construção do depósito de substâncias perigosas provisório na zona residencial junto ao Cotai, mas o projecto acabou por ser cancelado devido à contestação de um grupo de moradores de Coloane.