Macau é alvo preferencial para burlas devido à “percepção de riqueza” na região, diz especialista

Apesar de este ano o número de burlas estar aparentemente a decrescer, este tipo de crime tem tendência a aumentar. De 2018 para 2019, o número de casos de burla recebidos pelas forças policiais aumentou em quase 25%. Spencer Li, sociólogo da Universidade de Macau, explicou ao PONTO FINAL que “devido à percepção de riqueza em Macau”, a região torna-se num alvo apetecível para as burlas. O aparente decréscimo no número dos crimes de burla terá a ver com a pandemia, justificou o académico.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) registou, em 2018, 330 casos de burlas. Em 2019, o número subiu para 390. De acordo com os dados facultados ao PONTO FINAL pelo CPSP, o número de casos de burla recebidos pelo organismo entre Janeiro e Agosto deste ano foi de 114. O CPSP acrescentou ainda que 41% do número de burlas registadas nos primeiros oito meses deste ano tiveram a ver com troca ilegal de moeda nos arredores dos casinos.

Já a Polícia Judiciária (PJ) registou mais casos de burlas. Em 2018, o número foi de 1.125, e em 2019 foi de 1.420. Entre Janeiro e Agosto de 2020, a Divisão de Investigação de Crimes Económicos e Divisão de Investigação de Crimes Informáticos da PJ contabilizou 595 crimes.

No total, as duas corporações registaram, em 2018, 1.455 casos de burla, e em 2018 o número cresceu para 1.810, o que reflecte um aumento de quase 25% na globalidade. Este ano, até ao fim de Agosto, tinham sido verificados 709 casos, o que dá uma média mensal de cerca de 88 ocorrências. Em 2018, a média mensal foi de mais de 150 casos, e em 2019 foi de cerca de 121 casos.

O número aparentemente elevado de casos de burla em Macau é explicado pelo sociólogo Spencer Li, professor da Universidade de Macau, com o facto de este tipo de crime ser cada vez mais fácil de realizar. “Em muitos casos, tudo o que os infractores precisam é de apenas um computador com ligação à internet que possa escapar à detecção da aplicação da lei”, indica o sociólogo, especialista em crime. Assim, como é mais fácil perpetrar este tipo de crime, há mais vítimas: “À medida que o número de infractores aumenta, mais pessoas são vítimas”.

“As burlas, especialmente as fraudes através da internet, estão a aumentar em todo o mundo. Macau não é excepção”, afirmou o analista, acrescentando que a região se torna até um dos alvos preferenciais para este tipo de crime: “Devido à percepção de riqueza em Macau, [a região] pode tornar-se num dos alvos preferidos dos burlões. Os burlões da internet, em particular, são criminosos inteligentes. Eles vão atrás de pessoas que têm dinheiro”.

Spencer Li, que acredita que os números registados em Macau estão em linha com os registados noutros países ou regiões, também defende que Macau pode ser mais susceptível a crimes ‘online’ devido ao facto de grande parte da população ter acesso à internet. “À medida que as pessoas passam mais tempo ‘online’, é mais provável que sejam atacadas por burlões ‘online’”, acrescenta.

O académico da Universidade de Macau aponta ainda que há internautas que não estão “plenamente conscientes dos riscos” deste tipo de actividade criminosa. “Os idosos estão especialmente em risco porque estão menos familiarizados com as tecnologias de informação e são menos capazes de distinguir entre mensagens legítimas e mensagens fraudulentas”, indica Spencer Li, acrescentando que “as mulheres são mais susceptíveis de serem vítimas de esquemas de namoro”, em que um burlão mostra interesse num eventual interesse romântico na vítima e faz com que ela lhe transfira somas avultadas de dinheiro.

Para alertar os cidadãos para este tipo de crime, “Macau deve continuar os esforços de prevenção que se têm mostrado eficazes, por exemplo, educar o público em geral sobre os métodos e tácticas comuns dos esquemas telefónicos ou ‘online’, ajudá-los a permanecer vigilantes, e denunciar actividades suspeitas”, sugere o especialista.

Este ano está a verificar-se uma redução no número de fraudes. Spencer Li explica que o fenómeno terá a ver com a pandemia. Até porque “temos observado um declínio geral em todas as actividades criminosas e desviantes durante a pandemia, devido às restrições impostas a vários níveis”. O investigador lembra que muitos dos burlões ‘online’ se baseiam noutros países para perpetrarem os crimes e, com as restrições fronteiriças, podem não ter conseguido permanecer no estrangeiro para continuarem as suas actividades ilícitas.