Governo garante que base de dados para investigações e estudos estará pronta ainda este ano

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Os Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) adiantaram, através de uma resposta a uma interpelação de José Pereira Coutinho, que o sistema de base de dados para investigações e estudos deverá estar pronto até ao final deste ano. Na interpelação, o deputado pedia transparência nos gastos com estudos e outros projectos de consultoria, e agora os SAFP reiteraram que o Governo pediu aos serviços “prudência” nos gastos, para evitar desperdícios.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Em resposta a uma interpelação de José Pereira Coutinho, Kou Peng Kuan, director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), referiu: “Actualmente, estamos a desenvolver o sistema de base de dados de investigação e estudo, prevendo-se a conclusão em finais do corrente ano, e estão a ser acrescentadas, por fases, as informações sobre os projectos de investigação em estudo”. A resposta dos SAFP, datada de 27 de Outubro, foi encaminhada ontem às redacções pelo deputado.

Esta base de dados terá como objectivo centralizar o armazenamento e coordenar a utilização dos resultados de investigação e estudo desenvolvidos pelos diversos serviços públicos, “para que seja evitada a repetição de projectos semelhantes, aumentando a eficiência e para reduzir a utilização do erário público”.

Na interpelação, datada de 10 de Setembro, o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) referia que já tinha apresentado outras interpelações escritas ao Governo sobre o tema, mas que as respostas das autoridades não foram claras. Os SAFP tinham apenas referido, no passado, que planeavam criar uma base de dados de estudos para uso interno dos serviços, não adiantando datas nem detalhes. Coutinho referia-se a estas respostas como “irresponsáveis” e dizia que os cidadãos se sentem “desiludidos” e “receiam que o cenário de desperdício do erário público venha a acontecer sem parar”.

Segundo o deputado, entre 2015 e 2019, o Governo despendeu cerca de mil milhões de patacas em estudos, projectos de consultoria, relatórios e outros projectos de natureza semelhante, adjudicados a instituições privadas e universitárias. Assim, o deputado questiona que medidas “substanciais” é que o Governo tem em vista para reduzir as “avultadas” despesas com estudos, projectos e relatórios.

Na resposta de Kou Peng Kuan, lê-se que “na aquisição de serviços, incluindo a adjudicação de serviço de estudo e consultadoria, [os serviços públicos] devem ponderar com prudência sobre a respectiva necessidade, com vista a evitar desperdícios”. “Caso, após avaliação, os serviços públicos considerem ser necessário adquirir o respectivo serviço, devem proceder em estrita conformidade com os diplomas legais sobre a aquisição de serviços em vigor. A par disso, relativamente à adjudicação e publicação do respectivo relatório de estudo elaborado pelos serviços públicos, cabe à respectiva entidade tutelar o acompanhamento e a supervisão”, referem os SAFP.

Na sua interpelação, Coutinho indicava que, nos últimos cinco anos, 90% dos estudos, projectos de consultoria, relatórios e outros projectos de natureza semelhante não foram divulgados, e que foram gastos neles cerca de mil milhões de patacas. Pereira Coutinho perguntava: “Quais são as empresas qualificadas para participar na adjudicação dos referidos estudos e relatórios?”. Coutinho pedia também que o Executivo garantisse a concorrência leal na adjudicação destes projectos e evitasse que a mesma fosse realizada “à porta fechada”. A estas preocupações do deputado, os SAFP não deram resposta.