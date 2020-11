Deputados satisfeitos com respostas do Governo sobre alteração à lei de bases de segurança interna

Chan Chak Mo

O presidente da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Chan Chak Mo, assegurou que os membros da comissão não levantaram objecções às alterações introduzidas pelo Governo na proposta de alteração à lei de bases de segurança interna. O deputado revelou também que “não há necessidade de fazer uma republicação da lei”, uma vez que não serão introduzidas alterações suficientes.

Os deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniram-se ontem com representantes do Executivo para discutir a proposta de alteração à lei de bases de segurança interna e ficaram satisfeitos com as respostas do Governo sobre alterações nos artigos relativos à composição do sistema de segurança interna e na distinção entre corporações e serviços de segurança. Os membros da comissão levantaram dúvidas quanto à distinção entre corporações e serviços de segurança, mas na proposta apresentada pelo Governo “deixou de haver distinção” com a designação de “organismos públicos”, disse Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa.

“A comissão reuniu-se hoje com o Governo para discutir a proposta de lei ‘Alteração à Lei de Bases de Segurança Interna da RAEM’ e não temos grandes objecções em relação aos artigos desta proposta de lei”, começou por explicar o presidente da comissão após uma reunião com representantes do Governo.

Chan Chak Mo assinalou que o Executivo respondeu às questões levantadas pelos deputados sobre dois artigos concretos na proposta de alteração da lei, nomeadamente a composição do sistema de segurança interna e a distinção entre forças e serviços de segurança. “Apenas discutimos as referências e a redação dos artigos. A nossa assessoria levantou algumas questões e o Governo respondeu. Não há mais dúvidas. Focamos a nossa atenção no artigo 13.º e 14.º, que têm a ver com a composição [do sistema de segurança interna]. Havia um aspecto sobre a distinção entre corporações e serviços de segurança, mas o Governo, com esta proposta de lei, tentou fazer uma fusão, ou seja, deixou de haver esta distinção e passa a usar como referência ‘organismos públicos que compõe o sistema de segurança interna’”, indicou o deputado eleito por sufrágio indirecto.

Em relação à alteração do artigo 14.º, os deputados aceitaram a integração de um conceito uniformizado de “forças e serviços de segurança” na designação de “organismos públicos”, que compõe o sistema de segurança interna, estão dotados de competências de execução de lei e sujeitos a um regime especial de pessoal. “O Governo listou as unidades ou os serviços que compõem este sistema de segurança interno. Para além disso, o Executivo aproveitou esta oportunidade e actualizou a referência a ‘capitanias de portos’ para a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA). Na lei vigente, utilizou uma expressão ‘corporações’ e outra expressão ‘serviços’, e na lei vigente listou as unidades que compõe as corporações e serviços de segurança, mas com esta proposta de lei deixou de haver estas distinção”, afirmou Chan Chak Mo.

Segundo o presidente da comissão, o Governo considera que “não há necessidade de fazer uma republicação da lei”, uma vez que não serão introduzidas várias alterações na lei vigente. “A assessoria considerou que isto não é um problema. Na próxima etapa, ambas as assessorias vão reunir-se para discutir em termos técnicos o articulado para mais tarde o Governo apresentar uma nova versão da proposta de lei à Assembleia ou à Comissão”, concluiu o deputado.