Consumo de álcool entre os jovens apresenta tendência de subida, avisa subdirector dos SS

O subdirector dos Serviços de Saúde, Cheng Seng Ip, mostrou-se preocupado com o aumento do consumo de álcool entre os estudantes do ensino secundário de Macau nos últimos anos e elogiou as medidas legislativas do Governo para reduzir a exposição dos jovens ao consumo de bebidas alcoólicas.

“A situação do consumo de álcool entre os jovens é uma situação à qual o Governo está a dar particular atenção, e daí estar a monitorizar, de forma contínua desde 2003, esta situação, incluindo a realização, de 5 em 5 anos, de um inquérito sobre os comportamentos de saúde dos estudantes do ensino secundário em Macau. Os resultados até agora obtidos identificam que em Macau, a situação de consumo de álcool entre os jovens de Macau apresenta uma tendência de subida”, afirmou Cheng Seng Ip no sábado passado durante uma consulta pública sobre o Regime de prevenção e controlo do consumo de bebidas alcoólicas por menores.

O representante dos Serviços de Saúde assinalou que o consumo de álcool “não só tem impactos graves para a saúde dos menores”, como também é “um factor significativo no consumo nocivo de álcool após a maioridade”. Nesse sentido, Cheng Seng Ip recordou que, para assegurar a saúde dos jovens e reduzir a sua exposição ao consumo de bebidas alcoólicas, o Governo iniciou a elaboração legislativa relativa ao controlo de bebidas alcoólicas. Segundo Cheng Seng Ip, o diploma tem como referência experiências internacionais e a situação real de Macau, e visa legislar a proibição da venda ou o fornecimento de bebidas alcoólicas a menores.

Num evento que contou com cerca de 60 residentes e representantes de associações foram discutidas várias questões relacionadas com o reforço da prevenção do consumo de álcool por jovens em Macau, nomeadamente sobre restrições da idade, definição de bebidas alcoólicas (concentração de álcool), regulamentação de alimentos sólidos contendo álcool ou derivados de álcool, regulamentação e gestão da venda de álcool na Internet, forma sancionatória e objecto da imputação, assim como a publicidade e educação sobre os malefícios do álcool, entre outros.