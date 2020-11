Cheong Kin I estreia nova peça em 2021 inspirada na própria vivência

A encenadora de Macau Cheong Kin I vai estrear em Junho do próximo ano uma nova peça teatral, no Teatro de Caixa Preta, no edifício do Antigo Tribunal. O novo trabalho intitula-se “The Dress Looks Nice on You” e é escrito pelo jovem dramaturgo taiwanês Chen Hung-Yang.

A actriz e encenadora de Macau, Cheong Kin I, tem um novo espectáculo programado para o próximo ano. A peça intitula-se “The Dress Looks Nice on You” e é escrita pelo jovem dramaturgo taiwanês Chen Hung-Yang, que redigiu várias peças em mandarim para Cheong Kin I, inclusive “The Light”, “A Traffic Congestion”, em 2014, “You won’t be here”, em 2017, e este ano “The Dress Looks Nice on You”. “A Traffic Congestion” ganhou o prémio de melhor apresentação de teatro no Festival Fringe de Taipei, em 2014.

A peça “The Dress Looks Nice on You” é inspirada na experiência da encenadora de Macau e na própria vivência com a sua família, com o seu namorado taiwanês e a mãe dele, que sofre de esquizofrenia. Ecoando à doença da mãe do namorado, a encenadora refere-se à sua adolescência em que, estando muitas vezes sozinha em casa, tinha sempre medo da vinda de um cobrador de dívidas que procurava o pai, que era viciado no jogo. Com estas vivências “traumáticas”, Cheong Kin I desenvolveu uma sensibilidade relativamente a temas relacionados com estes problemas.

Com esta nova peça, a encenadora pretende abordar junto dos dois públicos – de Macau e de Taiwan – a questão e a definição da perturbação mental que é a esquizofrenia, e coloca a questão filosófica sobre “o que é a realidade?”, questão que colocou também na sua encenação da peça francesa “A Reunificação das duas Coreias”, em 2018.

A primeira leitura em público do argumento desta nova peça foi já apresentada no território em Outubro, em cantonense, pela Associação Teatro de Sonho no Centro de Arte Contemporânea de Macau, com o apoio do Instituto Cultural (IC), da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e da Fundação Choi para a Educação e Cultura. Haverá uma segunda leitura que está programada para ser apresentada em mandarim, no Artalley Café, em Taiwan, pela companhia de teatro taiwanesa House Peace, que será nos dias 19 e 22 de Novembro.

A peça será oficialmente apresentada e terá a estreia no Teatro de Caixa Preta no edifício do Antigo Tribunal, entre 15 a 27 de Junho de 2021.

Cheong Kin I nasceu em Macau em 1992 e apaixonou-se pelo teatro no seu sexto ano de escolaridade. Desde cedo que escreveu seis argumentos de espectáculos que foram premiados em concursos escolares de teatro, organizados pela DSEJ, incluindo “Pão de Ananás e Chá com Limão”, em 2004. Cheong encenou a sua primeira peça em 2007 com apenas 15 anos de idade.