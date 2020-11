Versão final do Plano Director será entregue ao Chefe do Executivo em 2021, garante Rosário

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, afirmou no plenário de sexta-feira que a versão final do Plano Director de desenvolvimento urbanístico deverá ser entregue ao Chefe do Executivo em Setembro de 2021 para ser publicado em Boletim Oficial antes do final do próximo ano. O representante do Governo indicou também que não há planos para a realização de uma segunda consulta pública sobre o documento. “Esperamos que até ao final do próximo ano possamos aprovar este Plano Director de desenvolvimento urbanístico. Um regulamento administrativo será então publicado no Boletim Oficial, o que significa que Macau terá finalmente um plano director”, disse Raimundo do Rosário na Assembleia Legislativa.

A consulta pública do Plano Director de desenvolvimento urbanístico para os próximos 20 anos terminou ontem, mas devido a feriado será estendida até hoje. Segundo a Rádio Macau, Raimundo do Rosário regressa amanhã à Assembleia Legislativa para uma apresentação da Zona A dos novos aterros. Em plenário, o secretário garantiu que não há planos para uma segunda consulta pública, apesar de algumas críticas ao documento por parte da Associação Novo Macau. “Não vamos fazer uma segunda consulta pública”, disse Raimundo do Rosário, frisando que a versão final do Plano Director deverá será entregue a Ho Iat Seng em Setembro do próximo ano. De acordo com uma representante do secretário para os Transportes e Obras Públicas, a proposta de lei vai concentrar-se nas matérias apresentadas na consulta pública, nomeadamente no “modelo de remodelação urbana, protecção dos interessados, percentagem da propriedade e no mecanismo de tratamento de litígios”.

Os comentários dos representantes do Governo surgiram na sequência de questões apresentadas pelo deputado Au Kam San, nomeadamente as razões que levaram ao atraso do início da consulta pública sobre o Plano Director uma vez que há uma lei de urbanismo em vigor desde 2014. “Sim, é verdade que demorou muito tempo para estas obras. A lei foi aplicada em 2014 e, de acordo com ela, temos de definir uma estratégia de desenvolvimento urbano. Definimos uma estratégia até 2016 e até 2017 lançámos o concurso público, que depois demorou mais um ano. Era minha responsabilidade […] Peço a vossa compreensão porque se tratava de um projecto completamente novo para nós”, respondeu Raimundo do Rosário.