SMG asseguram que não há problemas de gestão de equipamentos

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Os equipamentos da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) funcionam dentro da normalidade numa rede de vigilância de radares meteorológicos “ainda mais estável”. Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, o director dos SMG garantiu que a entidade não tem problemas de gestão de equipamentos. Leong Weng Kun referiu também que a reestruturação das funções e estrutura dos SMG será concretizada de acordo com o rumo e os objectivos da reforma da Administração Pública.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau (SMG), Leong Weng Kun, assumiu que a reestruturação organizacional dos SMG vai decorrer “consoante as necessidades concretas” e de acordo com o “rumo e os objectivos da reforma da Administração Pública”, mas não avançou pormenores sobre a criação de departamentos numa organização constituída por divisões. Recorde-se que no passado dia 28 de Setembro, o deputado Sulu Sou enviou uma interpelação escrita ao Executivo com críticas à estrutura obsoleta dos SMG, sem uma reforma profunda desde 2017. O vice-presidente da Associação Novo Macau lamentou a falta de iniciativas do Governo para melhorar o “moral” dos funcionários dos SMG, e questionou as autoridades sobre a existência de equipamentos de prevenção de catástrofes que ainda não foram reparados.

“Quando irá o Governo alterar a lei para reorganizar a estrutura organizacional da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, rever e distribuir o número e as funções dos vários cargos e postos de trabalho de forma mais razoável, de acordo com as necessidades de desenvolvimento profissional, e reformar continuamente o mecanismo de gestão interna?”, questionou na altura Sulu Sou.

Na resposta escrita ao deputado, datada de 20 de Outubro, Leong Weng Kun referiu apenas que a “Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos procederá atempadamente, de acordo com o rumo e os objectivos da reforma da Administração Pública do Governo da RAEM e consoante as necessidades concretas, à reestruturação das suas funções e da sua estrutura”.

Sulu Sou apontou que os funcionários dos SMG estão “há muito tempo num estado de moral em baixa” e perguntou que medidas foram tomadas nos últimos anos para melhorar as capacidades técnicas dos trabalhadores. Leong Weng Kun assinalou que a “realização contínua de reuniões e comunicação interna” permitiu “dar a conhecer aos trabalhadores mais sobre o funcionamento interno dos Serviços e o conceito de acção governativa”, e, por outro lado, “recolher sugestões dos trabalhadores de diferentes hierarquias pelo pessoal de direcção e chefia”.

Sobre medidas concretas, o director dos SMG destacou o envio de trabalhadores para acções de formação no interior da China e no estrangeiro para que “possam adquirir conhecimentos e técnicas meteorológicos avançados”. Na opinião de Leong Weng Kun, todo estes trabalhos contribuem para “a optimização plena e objectiva dos serviços prestados e para a elevação da eficácia dos trabalhos desenvolvidos pelos trabalhadores”.

Em relação à gestão de equipamentos, Sulu Sou quis saber em que situação se encontram os processos de reparação de radares avariados desde 2013 e 2017, e se o Governo procedeu à rectificação de uma “série de problemas de gestão de equipamento”, nomeadamente a alegada interrupção do serviço de internet, que impedia a recepção de dados meteorológicos. “Qual é o ponto de situação da correcção de uma série de problemas de gestão de equipamentos?”, inquiriu o deputado.

Na resposta a Sulu Sou, Leong Weng Kun assegurou que “a intranet, o LIDAR (Light Detection and Ranging) e o sistema de informação meteorológica aeronáutica encontram-se em funcionamento normal, e com o novo radar meteorológico introduzido no ano passado forma-se assim uma rede de vigilância de radares meteorológicos ainda mais estável”.

No documento enviado ao Governo, Sulu Sou questionou também sobre eventuais planos para elevar o nível de alerta relacionado com os ventos fortes no Aeroporto Internacional de Macau. Na resposta foi referido apenas que as autoridades vão realizar “uma análise para melhorar as técnicas de detecção e alerta antecipado de ‘wind shear’ (cortante de vento) e o Aeroporto Internacional de Macau será apoiado na introdução de equipamentos adequados”.