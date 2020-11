Quarentena obrigatória aos visitantes da prefeitura de Kazilsu Kirgiz

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou ontem que todos os visitantes de Macau oriundos da prefeitura de Kazilsu Kirgiz, na província de Xinjiang, vão ser submetidos a quarentena obrigatória de 14 dias. A medida entrou ontem em vigor e aplica-se também a todos que queiram entrar em Macau e que tenham estado nos 14 dias anteriores em Kazilsu Kirgiz.

A decisão foi tomada após terem sido “encontradas 15 pessoas assintomáticas e infectadas nos cantões de Karekaiqike e de Pilal, do distrito de Akto da prefeitura autónoma de Kazilsu Kirgiz”, no noroeste da China, indicou em comunicado o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Da mesma forma, as autoridades informaram que vão contactar com quem já tenha entrado em Macau, de forma a acompanharem o estado de saúde e para organizarem a realização de testes. “O Centro de Coordenação decidiu, de imediato, transformar a cor do código de saúde dos indivíduos que estiveram da prefeitura autónoma de Kazilsu Kirgiz, Xinjiang, nos últimos 14 dias, para a ‘cor amarela’, sendo que estes (…) necessitam de realizar auto-gestão de saúde, suspender a sua actividade profissional e devem ser acompanhados pelos serviços de saúde”, de acordo com a mesma nota.

Em conferência de imprensa, Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, revelou que três pessoas foram submetidas a quarentena obrigatória devido a esta nova medida. “Recordo que quem tiver visitado a região de Kazilsu Kirgiz nos últimos 14 dias precisa de fazer observação médica de 14 dias. Temos acompanhado as pessoas que estiveram em Kazilsu Kirgiz antes de 18 de Outubro. Das pessoas que estiveram nesta região, três foram sujeitas a observação médica no hotel, enquanto que uma saiu de Macau entretanto”, afirmou Leong Iek Hou.