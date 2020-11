Governo reduz preço dos testes de ácido nucleico para 100 patacas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Os Serviços de Saúde anunciaram ontem que o preço do teste de ácido nucleico vai custar 100 patacas, a partir de 5 de Novembro, uma descida de 20 patacas justificada com o aumento da procura. Em relação ao Grande Prémio de Macau, as autoridades de saúde revelaram que o Governo autorizou a entrada de 37 cidadãos estrangeiros no território para participarem na prova que se realiza entre 19 e 22 de Novembro.

O preço do segundo teste de ácido nucleico em Macau vai custar 100 patacas a partir da próxima quinta-feira, anunciaram ontem as autoridades em conferência de imprensa, justificando depois que a medida foi tomada devido ao aumento da procura. “A partir de 5 de Novembro, os preços dos testes de ácido nucleico vão descer 20 patacas, ou seja, vão passar a custar 100 patacas. Quem já tinha pago o teste de ácido nucleico e feito marcação até quinta-feira será reembolsado. Os valores das taxas dos testes realizados através da entidade privada Kuok In não serão reembolsados”, começou por dizer Lo Iek Long, médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar do Conde São Januário.

Questionado sobre a forma de reembolso, o representante dos Serviços de Saúde explicou que os dados das pessoas que procederam ao pagamento digital serão cruzados pela empresa MPay e pelo Banco da China, e que “serão as duas instituições a devolver o dinheiro”. Já as pessoas que pagaram em numerário precisam de ir ao Hospital Conde de São Januário para reaver o dinheiro. “No caso dos pagamentos digitais o reembolso é directo”, frisou Lo Iek Long, assinalando que a redução de preço terá efeito no posto de testes do Pac On, no Hospital Kiang Wu, no São Januário e no hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia.

Em relação à redução de 20 patacas no preço dos testes, o clínico justificou a medida com o aumento da procura. “Quando o preço dos testes de ácido nucleico baixa é mais favorável para os cidadãos. O Governo tem cooperado com os institutos de testes e, com o aumento do número de testes, há condições para podermos baixar mais as despesas das substâncias. Neste momento, as empresas podem favorecer um preço mais favorável. Na China o custo do teste é de 75 yuan, o que na conversão dá cerca de 100 patacas, ou seja, o preço é semelhante”, indicou o médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar do Conde São Januário.

Na actualização do número de pessoas que estão a cumprir a quarentena obrigatória de 14 dias, Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença revelou que houve um aumento de 443 em observação médica. “Neste momento temos 1.074 pessoas a cumprir observação médica nos hotéis designados e uma pessoa nas instalações dos Serviços de Saúde”, disse a representantes dos Serviços de Saúde.

Na conferência de imprensa, os Serviços de Saúde revelaram também dados sobre a entrada de estrangeiros em Macau com regime de excepção por causa do Grande Prémio de Macau. “Para participar no Grande Prémio de Macau, os pilotos e equipa técnica têm de fazer quarentena. De acordo com os dados que nos foram fornecidos pelo Instituto do Desporto, quatro pessoas já concluíram a quarentena, 10 estão a cumprir a observação médica e 12 vão fazer quarentena antes de participar na prova, sendo que, no total, 37 pessoas vão ter de fazer observação médica nos hotéis designados e realizar dois testes de ácido nucleico, incluindo pilotos e trabalhadores”, afirmou Lo Iek Long, acrescentando depois que o Instituto do Desporto irá “divulgar mais dados”. “Neste momento só posso dizer que 37 pessoas vão entrar em Macau para a participação no Grande Prémio”, assinalou o médico.

Já Leong Iek Hou indicou que as autoridades receberam vários pedidos de cidadãos estrangeiros para entrar em Macau desde Março, e frisou que só em “casos excepcionais ou de interesse público” é que as autoridades admitem a entrada de estrangeiros no território. “Pessoal de tripulações de aviões, diplomatas e seus familiares, assim como cargos de gestão das universidades ou pessoas do interior da China que venham a eventos importantes em Macau. Todos eles contribuem para o bem-estar de Macau. Esses são os casos de excepção”, referiu Leong Iek Hou.