Em rota de colisão com a China, EUA escolhem entre um dialogante Biden e um hostil Trump

O futuro dos Estados Unidos da América está em jogo nas eleições que decorrem hoje e que põem Donald Trump contra Joe Biden. Joga-se o futuro dos EUA e joga-se o futuro de uma relação com a China, que se tem vindo a deteriorar. Biden é visto pelos analistas ouvidos pelo PONTO FINAL como menos agressivo e mais dialogante. Trump é mais hostil e, se for reeleito, poderá endurecer as medidas anti-China. No meio está Macau, que fica à espera do resultado das eleições para saber o que podem esperar as concessionárias de jogo americanas no território.

As eleições nos Estados Unidos da América acontecem hoje. Mais de 255 milhões de cidadãos norte-americanos vão eleger o homem que vai ocupar a Casa Branca nos próximos quatro anos – apesar de, segundo o New York Times, mais de 75 milhões de cidadãos já terem votado por correspondência. O republicano Donald Trump, eleito em 2016, enfrenta o democrata Joe Biden, vice-presidente durante a Administração Obama. Com os EUA em rota de colisão com a China, que efeito terá o escrutínio na relação entre os dois países?

Carlos Frota, o primeiro cônsul de Portugal em Macau, acredita que, caso Donald Trump voltar a ser eleito como Presidente norte-americano, a “grande hostilidade” na relação com a China não vai descer de tom. Trump deverá até endurecer o discurso anti-China, defende. “Trump não tem nada a perder”, diz.

Nos últimos anos, a tensão entre os dois países tem escalado, sobretudo nos últimos quatro anos, com a Administração Trump, nomeadamente com a troca de acusações e a aplicação de sanções económicas. Durante a campanha eleitoral, Donald Trump referiu-se à Covid-19 como “o vírus chinês” e culpabilizou o regime de Xi Jinping pela disseminação da pandemia.

ATAQUES À CHINA VISTOS COMO “RETÓRICA ELEITORALISTA” DE TRUMP

Para Frota, a retórica anti-China de Trump teve um único propósito: desviar atenções. “A China teve importância do ponto de vista da retórica eleitoralista de Trump porque lhe pôde desviar a responsabilidade de ter gerido mal o coronavírus. Tudo isto lhe valeu o poder de desculpar-se”, indica o embaixador.

“Trump atingiu um tal grau de agressividade e multiplicou os seus ataques em tantas frentes relativamente à China que terá eventualmente menos facilidade em voltar a um discurso normal do que Biden”, diz Frota. Segundo a sua análise, “Biden tem assumido durante a campanha que a China é um competidor, mas não é necessariamente um adversário”.

Do ponto de vista económico, um dos pontos fulcrais da campanha de Trump tem como objectivo fazer com que as empresas americanas que estão no estrangeiro regressem a solo norte-americano, para gerarem emprego e garantirem mais investimento. O candidato democrata “seguramente não estará muito fora dessa lógica, mas eventualmente poderá encontrar com a China um meio caminho”. “Biden terá dito que este corte abrupto das relações económicas com a China, para evoluir para uma economia completamente autónoma, não é sequer realista; os países estão tão interdependentes que não é realista pensar que os EUA podem cortar laços completos com a China no plano económico”, comenta Carlos Frota.

REVERSÃO DE FIRMEZA COM A CHINA SERÁ VISTA COMO “FRAQUEZA”

Será, então, Biden mais brando que Trump? “Pragmático” e “frio” são os adjectivos usados por Carlos Frota para responder à pergunta. No seu entender, “a opinião pública americana ficou completamente envenenada com todo este clima criado por Trump”, o que faz com que uma eventual alteração da política americana face à China eventualmente promovida por Biden fosse vista como “fraqueza”.

O antigo cônsul português em Macau lembra também as viagens que Mike Pompeo, secretário de Estado da Administração Trump, tem feito nos últimos dias por toda a Ásia. Viagens, essas, apelidadas de “viagens anti-China”, em que Pompeo terá alertado os Chefes de Estado para os perigos do “expansionismo” chinês. Para Carlos Frota, esse é um sinal de que os EUA vão endurecer as medidas contra Pequim caso Trump seja reeleito.

E, se Donald Trump for novamente eleito, “isso só significa que a sua campanha de fumo relativamente ao coronavírus funcionou porque ele é o responsável máximo do país com o maior número de casos e, se ele ganhar, o eleitorado não o penalizou, não o responsabilizou”. Caso isso venha a acontecer, significa que “a sua atitude foi de tal modo demagógica que condicionou o comportamento da maioria”.

Na base do conflito com a China está, na opinião de Carlos Frota, o sentimento de que a China quer ser uma potência hegemónica global e que os EUA não o devem permitir: “É o espantalho que Trump inculcou e que está subjacente a toda esta retórica de Trump e à própria actividade do secretário de estado aqui na região”. “A desconfiança relativamente à China cresceu em Washington por causa desta postura de Trump e da sua gente”, assinala.

E que novidades poderão trazer as eleições a Macau, que conta com três concessionárias de jogo norte-americanas – Wynn, Sands e MGM – a operar no território? “As concessionárias de jogo de Macau que são empresas americanas carecem, como qualquer outro negócio, da estabilidade na relação entre os dois países”, indica Frota, notando que “os investidores reagem sempre mal perante a incerteza; e se a incerteza for maior do que o admissível para eles, não estranharemos se houver consequências”.

“NINGUÉM É BRANDO COM A CHINA”

Jianwei Wang é politólogo e especialista na política externa chinesa e nas relações entre os EUA e a China. Ao PONTO FINAL começa por notar que o candidato democrata que quer tirar Trump da Sala Oval “é mais tradicional no que toca à política externa”. “Acho que ele percebe muito mais de diplomacia do que Donald Trump. Da sua experiência do passado, do que escreve e dos seus discursos, não se nota muita hostilidade direccionada à China”.

Segundo o professor universitário, Biden “atribui mais importância às relações EUA-China” e considera que “o desenvolvimento da China não é uma ameaça, mas sim uma oportunidade” para os EUA. Mas ressalva: “Não digo que ele vai ser mais brando com a China, até porque ninguém é brando com a China hoje em dia”. Ser agressivo para com a China é, segundo Wang, “uma moda política nos EUA de hoje em dia”.

Isso significa que a orientação não vai mudar com o antigo vice-presidente da era Barack Obama. “Muitas pessoas nos EUA acreditam que Biden não fará muito diferente de Trump. E também muitos chineses”, recorda Jianwei Wang.

As investidas de Trump contra a China podê-lo-ão fazer ganhar votos junto do eleitorado americano? “Ele falou da China constantemente, em particular no que se refere ao vírus – ele dizia que não era responsável pelo problema porque o vírus era da China. Se ele for reeleito podemos dizer que o trunfo da China foi eficaz. Mas eu acho que a utilidade do trunfo da China será marginal”. Isto porque, explica, “a China não é a maior preocupação do eleitorado. Para a maior parte, a maior preocupação são questões domésticas, economia, coronavírus, seguro de saúde, emprego”. O conflito com a China não deverá pesar muito na eleição. “A Administração Trump e o Partido Republicano tentaram muito fazer com que a China fosse o principal foco da campanha, mas eu não acho que tenha sido muito bem sucedido”, comenta o politólogo.

Também na opinião do especialista nas relações entre a China e os EUA, Macau terá de esperar para ver o que trazem as eleições americanas. “Se as relações gerais EUA-China melhorarem, então Macau deverá beneficiar delas. Mas se as relações China-EUA se deteriorarem, então Macau vai sofrer”. Contudo, “se Biden for eleito e as relações gerais entre EUA-China melhorarem, eu acho que a relação de Macau com EUA também vai beneficiar”.

BIDEN MAIS CONCILIADOR

Larry So também acredita que uma eventual reeleição de Donald Trump para a Casa Branca vai endurecer-lhe o discurso contra a China. E, ao tornar-se mais hostil para com a China para impedir uma hegemonia global, “está a dizer que quer a América em primeiro”. Por outro lado, também o politólogo acredita que a abordagem de Biden não será tão radical: “A estratégia e a táctica do democrata não irão ser tão extremistas, ele prefere uma abordagem mais conciliadora, prefere mais diálogo. Na verdade, ele não se vai importar que haja cooperação comercial”.

Nesse caso, Biden serviria melhor os interesses da China? “Definitivamente”, responde So, acrescentando que o democrata quer “construir uma melhor relação” entre os dois países. “Em todo o caso, devido a algumas das medidas já existentes, não acredito que o Biden não possa reverter tudo totalmente”, afirma, indicando que o democrata deverá manter as restrições ao comércio com a China.

Larry So diz que, se Trump for reeleito, o alvo será a iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’, a estratégia da “nova Rota da Seda” adoptada pelo Governo chinês e que pretende desenvolver infraestruturas e apostar no investimento em alguns países da Europa, Ásia e África. Na opinião do politólogo, Trump também vai querer uma presença em força dos EUA no Sudeste Asiático e, para isso, vai tentar bloquear a iniciativa chinesa.

Quanto ao impacto das eleições americanas em Macau, Larry So começa por dizer que “não será grande”, mas especula um efeito secundário: uma das concessionárias americanas vir a ser riscada no concurso de 2022. Ressalvando que é apenas uma “especulação” sua, Larry So assinala que “se Donald Trump continuar com estas medidas muito, muito agressivas, a China quererá vingança”. Sob a justificação de que não pode sair tanto capital para os EUA, as autoridades de Macau podem vir a conceder menos uma licença às empresas americanas.

Novo Presidente pode apenas ser conhecido a 20 de Janeiro

Os resultados das eleições presidenciais desta terça-feira nos EUA podem demorar e é possível que sejam contestados, arrastando, em caso extremo, uma decisão até 20 de Janeiro, quando um novo Presidente tem de tomar posse, nem que seja interinamente. No meio de uma pandemia, com o Presidente a ameaçar contestar os resultados, com dezenas de milhões de pessoas a votar antecipadamente (por correio e presencialmente) e com as sondagens a antever diferenças mínimas de vantagem em alguns Estados nenhum analista arrisca dizer quando se saberá quem vai ser o próximo Presidente dos Estados Unidos. Por outro lado, nos Estados Unidos não há uma lei eleitoral nacional: cada Estado tem regras próprias e define os seus próprios cronogramas, seja para aceitar votos por correspondência e/ou antecipados, seja para definir os momentos da sua contagem ou para estabelecer formas de resolver casos de contestação. O processo pode passar pelo Supremo Tribunal e acabar no Congresso onde, segundo a Constituição, deverá ser escolhido um Presidente, que tem de tomar posse em 20 de Janeiro, nem que seja interinamente, que, em situação extrema, pode ser o/a líder da maioria da Câmara de Representantes ou, seguinte na linha de sucessão, o/a presidente ‘pro tempore’ do Senado.