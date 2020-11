Banca concedeu até Agosto cerca oito mil milhões de patacas em empréstimos

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A banca concedeu até Agosto mais de cinco mil empréstimos no valor de cerca de oito mil milhões de patacas, anunciou a Autoridade Monetária de Macau (AMCM). O objectivo é ajudar as empresas afectadas economicamente pela crise pandémica, que levou a AMCM a aumentar a reforçar os fundos das reservas na banca do território. “O novo tipo de coronavírus provocou um grande impacto na economia mundial, e em consequência, o ambiente para investimento ficou difícil pelo que a AMCM elaborou um plano de natureza defensiva desde o início do ano corrente, tendo os investimentos da Reserva Financeira registado contrapartidas positivas”, disse a entidade em comunicado.

“Em simultâneo, com vista a aliviar as pressões financeiras dos residentes e das pequenas e médias empresas, emergentes da epidemia, a AMCM prestou apoio aos bancos com o intuito de proporcionar financiamento e crédito aos residentes e empresas, através do aumento da afetação de fundos das reservas no sistema bancário”, acrescentou.

Um dos resultados foi que, “até finais de Agosto, foram concedidos mais de cinco mil créditos relacionados com o combate à epidemia pelos bancos de Macau, com um valor de cerca de oito mil milhões de patacas”, de acordo com a mesma nota.

O presidente do conselho de administração da AMCM, citado no comunicado, salientou que a entidade realizou estudos e adoptou estratégias de investimento em carteiras de ações com a classificação de alto risco, tendo aumentado a afetação de fundos nos produtos do mercado monetário e títulos para diminuir o impacto nas contrapartidas da Reserva Financeira devido à acentuada flutuação nos mercados.