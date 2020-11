Ávila fecha temporada com lugar no pódio no CTCC

Num fim-de-semana em que disputou oito corridas de dois campeonatos diferentes, Rodolfo Ávila encerrou a temporada 2020 do Campeonato da China de Carros de Turismo no exíguo Circuito Internacional de Jiangsu Wanchi, voltando a subir ao pódio e cumprindo o objectivo de ajudar a equipa a renovar um dos títulos do campeonato.

Na primeira corrida do fim-de-semana do Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC), arrancando do nono posto da grelha de partida, Rodolfo Ávila sofreu vários toques no início da contenda, mas um problema no eixo de transmissão limitou a sua actuação, terminando em dificuldades no lugar em que partiu. Na segunda corrida do fim-de-semana no Circuito Internacional de Jiangsu Wanchi, Ávila largou da segunda posição conquistada numa sessão de qualificação em que ficou a 0,015 segundos da ‘pole-position’. Ávila perdeu duas posições no arranque mas, ainda no decorrer das primeiras voltas, subiu a terceiro. Contudo, o andamento promissor das primeiras voltas não se manteve até ao final, dado que o VW Lamando ter sido implacável com os pneus dianteiros. Sem ritmo para ir mais além na classificação, Ávila lutou para segurar o terceiro posto que conseguiu após 14 voltas de alta pressão.

Infeliz no sorteio que determina as posições de partida dos primeiros confrontos, Ávila começou o domingo de corridas partindo do nono lugar para terminar em sexto. A segunda corrida, voltou também a ter uma curta história, com Ávila a rodar no quarto lugar, como o melhor classificado da sua equipa, até receber ordens de equipa para recuar terreno para ceder posições, terminando no sexto lugar.

“Desde a corrida em Zhuzhou em que tive o acidente quando liderava e fiquei sem travões que o meu colega Zhang Zhen Dong ia ser o piloto da nossa equipa para lutar pela vitória do campeonato. Estou satisfeito por ter cumprido a minha parte em ter ajudado a equipa a atingir esse objectivo. Obviamente que gostaria de ter obtido outro tipo de resultados este fim-de-semana, mas a verdade é que o nosso carro esteve sempre inferior à concorrência. No entanto, saio daqui com um sentimento de missão cumprida”, disse Rodolfo Ávila num comunicado divulgado pela equipa.

Numa temporada que obrigou à compressão de eventos, mas onde a organização do campeonato conseguiu manter as 16 corridas inicialmente planeadas, dividindo-as por três eventos, a época de 2020 do CTCC chegou agora ao fim. Ávila terminou na quinta posição na Classificação de Pilotos e a SVW 333 Racing concluiu na segunda posição na Classificação de Equipas.

Vitória no TCR CHINA adia decisão do título para Macau

Rodolfo Ávila somou outra vitória e subiu ao pódio em todas as quatro corridas que o campeonato TCR China disputou no último fim-de-semana no Circuito Internacional de Jiangsu Wanchi. O piloto de Macau reduziu a vantagem para o líder do campeonato, adiando a decisão da atribuição do título de pilotos para o Circuito da Guia, no Grande Prémio de Macau.

Ao contrário da jornada anterior, a estreia do campeonato TCR China no Circuito Internacional de Jiangsu Wanchi, localizado nos arredores da segunda maior cidade da região leste da China, Nanjing, contemplou quatro corridas e duas sessões de qualificação. Confiante pelo bom resultado obtido na prova anterior no circuito de Tianma, onde se tornou o primeiro piloto a vencer uma corrida com o MG 6 XPower TCR, Ávila enfrentou as duas sessões de qualificação disposto a garantir uma boa posição para a sétima e para a nona corrida do programa. Apesar das duas qualificações não terem corrido de feição a Ávila, que desconhecia o circuito até à passada quinta-feira, o piloto da RAEM fez o terceiro tempo em ambas as sessões.

A primeira corrida foi disputada na manhã de sábado e Ávila subiu a segundo logo na segunda volta das 28 (ou 30 minutos) que compuseram cada uma das corridas. O MG 6 XPower TCR nº20 manteve-se consistentemente no segundo lugar até o ‘safety-car’ entrar e juntar todo o pelotão. Apesar dos esforços do piloto português, este acabou por ser ultrapassado a uma volta do término, vendo a bandeira de xadrez na terceira posição.

Ávila conseguiu subir à segunda posição nos primeiros metros da segunda corrida, para não demorar mais que uma volta para assumir o comando da mesma. Daí até ao final, mesmo com uma intervenção do ‘safety-car’ a meio da contenda, Ávila manteve o mesmo andamento rumo ao segundo triunfo da temporada do campeonato TCR China.

A primeira corrida de domingo começou com uma carambola, em que Ávila foi um dos envolvidos. Porém, o MG 6 não conseguiu prosseguir e o vice-campeão do TCR Asia de 2015 levou o seu carro até à terceira posição final. No segundo confronto do dia, Ávila subiu ao segundo lugar ainda nas voltas iniciais, mas ordens de equipa não o deixaram ultrapassar o seu companheiro de equipa do carro nº8 que tinha arrancado e seguia em primeiro, terminando Ávila no segundo lugar.

“Estou satisfeito com os resultados obtidos neste evento, mas sei que uma segunda vitória estava hoje [domingo] perfeitamente ao meu alcance. Após estas duas últimas provas estamos mais confiantes, mas Macau será uma história diferente, pois é uma pista onde tudo pode acontecer e trata-se de um circuito em que a MG nunca correu, ao contrário dos nossos maiores adversários, cujo carro venceu as três corridas da WTCR no ano passado”, afirmou o piloto da MG XPower Racing.