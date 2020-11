Associação de Hotéis espera nova ronda de isenção de impostos

Rutger Verschuren

A redução e isenção de impostos para os hotéis acabou no dia 31, mas a situação económica ainda não está saudável o suficiente para que a indústria se poder reerguer. Rutger Verschuren, presidente da Associação de Hotéis de Macau, apela a uma segunda ronda de reduções fiscais como um período de “boa vontade” por parte do Governo, solicitando ainda um estatuto mais abrangente ao nível da flexibilidade para os seus trabalhadores não-residentes não qualificados.

Joana Chantre

A redução e isenção de impostos para os hotéis foram medidas que “beneficiaram o sector”, considerou Rutger Verschuren, em declarações ao PONTO FINAL, sublinhando que representaram uma “grande ajuda” tendo em conta a quebra das receitas ao longo dos últimos nove meses. O presidente da Associação de Hotéis de Macau realça que o Governo tem demonstrado “muito boas intenções” para ajudar o turismo e, ao mesmo tempo, salvaguardar o bem-estar dos cidadãos de Macau, o que “nos deixou bastante satisfeitos”.

Rutger mostrou-se confiante que o Governo, através da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), vai continuar a promover Macau e a facilitar a entrada aos chineses do continente nesta fase inicial e, após a reabertura das fronteiras, para o resto do mundo, garantindo que “estamos preparados para recebê-los [turistas]”.

O presidente da Associação de Hotéis de Macau acredita que apesar de a DST estar a fazer um bom trabalho, espera também que o Governo volte a analisar a redução fiscal ou, pelo menos, não aumente o imposto até ao primeiro trimestre de 2021. “Isto levará muito tempo a recuperar, por isso penso que devemos aguardar por mais uma ronda de talvez seis meses de reduções fiscais, pois isso ajudaria muito os nossos restaurantes e hotéis”, sublinhou.

Rutger admite que não esperava que esta ronda de apoio fiscal fosse tão curta, pois embora havendo notícias nos meios de comunicação social sobre o retorno do comércio e movimento económico, “a realidade é que ainda estamos muito longe disso e a continuar a perder muito dinheiro, e infelizmente isto vai continuar assim durante algum tempo, especialmente para os hotéis sem casinos. Estes, infelizmente, são os que vão sofrer mais”, reitera.

Questionado acerca se a associação já pediu uma extensão das reduções fiscais, Rutger diz que estão a planear fazê-lo. “Gostaríamos de primeiro saber o que o Governo tem em mente, mas até agora ainda não pedimos nada. Quanto ao que o Governo pode fazer para ajudar, penso que uma das prioridades será em relação à mão-de-obra não qualificada”. O presidente da associação diz ponderar a hipótese de apelar ao Governo para que conceda um período de “boa vontade” aos hotéis até ao final desta crise. “Será uma maneira prática de serem mais flexíveis e deixarem os trabalhadores não-residentes não qualificados fazerem vários tipos de tarefas”, salientou, acrescentando que esta ideia pode até reduzir o número de não-residentes não qualificados no território entre 10 a 15%, pois “proporcionará mais variedade e satisfação pessoal aos trabalhadores”.

Numa altura em que os hotéis estão “desesperados” em reduzir os custos de mão-de-obra e por empregar menos trabalhadores vindos de fora, a possibilidade de poderem fazer várias tarefas seria uma “excelente ferramenta”, como tem sido provado a nível mundial, considera. Durante este período de “boa vontade”, o Governo poderia então avaliar se esta práctica seria algo “sustentável” para além da crise pandémica. Outro ponto que veiculou é se o Governo pode também considerar os estudantes não locais a serem autorizados a trabalhar como “empregados casuais”, estabelecendo-se um número máximo de horas por mês para trabalhar.

Recorde-se que a partir do dia 1 de Novembro de 2020, o procedimento tributário regular do imposto de turismo voltou a ser retomado, por isso, as entidades dos estabelecimentos em causa devem passar a cobrar 5% do imposto de turismo aos clientes consumidores.

Sobre as taxas ocupacionais nas ultimas semanas, Rutger Verschuren disse ao PONTO FINAL que houve uma variável entre 10% até 60% de taxa de ocupação. “Os hotéis com casinos têm ferramentas de marketing muito agressivas, oferecendo até quartos a potenciais jogadores como troca na compra de uma certa quantidade de fichas. Neste momento estão até a visar mercados que antes não tinham como alvo. Agora não é apenas o mercado do jogo, mas procuram trazer também famílias e casais, que mesmo sendo apenas potenciais jogadores, são aliciados a ficarem no hotel ou ‘resort’ com a esperança de gastarem dinheiro no jogo. E isto tem sido o maior desafio para os hotéis sem casinos, uma vez que nós não temos meios para atrair pessoas do outro lado da fronteira”.

O presidente da Associação de Hotéis de Macau prevê que a indústria tem mais um ano ainda pela frente antes de começar a recuperar e a funcionar ao nível pré-covid, “mas há definitivamente um aumento do número de hóspedes e discutimos na nossa última reunião que a opinião geral é que vai haver melhorias a cada três meses. Esperamos que até Outubro ou Novembro do próximo ano voltemos ao que era”, concluiu.