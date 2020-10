PJ desmantelou duas redes criminosas e deteve mais de 30 residentes por burla informática

Três alunos universitários são os principais suspeitos num caso de burla informática e associação criminosa que levou à detenção de 31 residentes de Macau no âmbito de uma investigação da Polícia Judiciária contra um esquema de venda de contas Apple, criadas com dados de cartões de crédito furtados. As autoridades ainda não identificaram o líder desta rede, que terá causado um prejuízo de 600 mil patacas através de compras ‘online’ com dados destes cartões de crédito. Mais de metade dos suspeitos detidos são estudantes de Macau. Noutro caso relacionado com burla informática, a PJ deteve uma funcionária de uma agência de turismo por suspeita de furto de dados dos cartões de crédito de clientes para uma rede criminosa com ramificações em Hong Kong e no interior da China.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um total de 32 pessoas por suspeita de burla informática e associação criminosa em dois casos relacionados com uso de cartões de crédito em compras ‘online’. Numa operação conjunta com as autoridades de Hong Kong, a PJ desmantelou duas redes criminosas e apreendeu material informático depois de ter recebido queixas de vários residentes, nos últimos meses, devido a pagamentos por cartão de crédito sem autorização dos titulares das respectivas contas. Entre as informações recolhidas pelas autoridades constam dados de 145 cartões de crédito de bancos de Macau, 17 de bancos norte-americanos e três de bancos de Hong Kong.

“Nos últimos meses, a PJ recebeu várias queixas sobre dados furtados de cartões de crédito e, através de uma operação conjunta com as autoridades de Hong Kong sob o nome de código ‘Soaringstar’, desmantelou duas redes criminosas”, começou por dizer um porta-voz da Polícia Judiciária, antes de explicar os detalhes da operação levada a cabo pelas autoridades entre 27 e 28 de Outubro.

Na sequência das investigações, a PJ identificou um esquema de venda de contas Apple criadas com dados de cartões de crédito furtados e que levou à detenção de 31 residentes de Macau. “O primeiro caso está relacionado com a criação e venda de contas pessoais da Apple, ou Apple ID. Foram detidas 31 pessoas. O esquema envolvia a criação de contas Apple com dados de cartões de créditos furtados para depois serem usadas na compra de jogos no valor de 9,99 dólares e 49,99 dólares, e mais tarde vendidas”, referiu ontem o porta-voz da PJ.

Em declarações ao PONTO FINAL, fonte da PJ explicou que a maioria destes suspeitos são na realidade estudantes, e que os três principais responsáveis pela rede criminosa são colegas universitários. “Há três principais suspeitos neste caso das contas da Apple e são estudantes universitários. Em relação aos restantes 28 detidos, 10 são também estudantes universitários e dois são estudantes do ensino secundário”, frisou um dos responsáveis pelo departamento de comunicação da PJ.

De acordo com as autoridades, uma das principais suspeitas terá começado a angariar pessoas para o esquema em Novembro de 2019. Através de publicações nas redes sociais, a jovem, de apelido Ma, aliciou “interessados em fazer dinheiro rápido” com um esquema aparentemente simples. “Quem quisesse entrar no esquema era depois adicionado a um grupo do WeChat, tinham de criar uma conta na Apple e depois os suspeitos forneciam dados de cartões de crédito, obtidos ilegalmente, para que fizessem compras de jogos na loja virtual no valor de 9,99 dólares americanos ou outro tipo de compras no valor até 49,99 dólares americanos”, assinalou o porta-voz da PJ.

Depois de criadas as contas e inseridos os dados, os suspeitos vendiam os Apple ID. “Por cada conta de Apple ID podiam obter 50 patacas, mas depois tinham de entregar metade, ou seja, 25 patacas, aos suspeitos que tinham comprado jogos na Apple com os dados dos cartões de créditos fornecidos. Após averiguação foi apurado que a rede criminal tinha 50 contas de WeChat. O máximo que estes suspeitos podiam obter com este esquema era de 20 a 30 mil patacas. Até ao momento ainda não descobrimos qual era o processo de venda destas contas da Apple”, explicaram as autoridades.

Sobre a origem dos dados dos cartões de crédito, a Polícia Judiciária acredita que os suspeitos utilizaram um site de ‘phishing’, apesar de ainda não ter sido identificado o responsável pela criação deste esquema que causou prejuízos de 600 mil patacas e envolveu 500 cartões de crédito. “A PJ acredita que há um cabecilha desta rede. A suspeita fez os actos criminosos desde Novembro de 2019, e até este momento conseguiu obter 150 mil patacas. Já um dos outros suspeitos responsáveis só conseguiu obter 30 mil patacas. Os suspeitos conseguiram obter ilegalmente dados de cartões de crédito envolvendo 500 cartões e provocaram um prejuízo total de 600 mil patacas”. Os 31 detidos neste caso são suspeitos de burla informática e associação criminosa, e foram ontem presentes ao Ministério Público.

Burla em agência de turismo

Noutro caso relacionado com burla informática, a PJ deteve também uma funcionária de uma agência de turismo da zona norte de Macau por suspeita de furto de dados dos cartões de crédito de cinco clientes para serem usados por uma rede criminosa com ramificações em Hong Kong e no interior da China.

A suspeita é uma mulher do interior da China que recolhia os dados dos clientes da agência de turismo e entregava-os a dois cúmplices. “A funcionária começava por dizer aos clientes que podiam pagar com cartão de crédito, mas depois dizia que a máquina estava avariada ou a fita magnética do cartão não estava a funcionar, e, por isso, obrigava-os a pagar em dinheiro, mas nesse momento já tinha os dados do cartão de crédito dos clientes”, disse um porta-voz da PJ.

Os dados eram depois entregues a “um amigo em Hong Kong”, para que fossem comprados telemóveis. Os artigos adquiridos em Hong Kong eram depois enviados para outra pessoa no interior da China para que fossem vendidos. “A agência de turismo localiza-se na zona norte da península de Macau e, até ao momento, temos cinco clientes que sofreram prejuízos. O valor total de prejuízo é de 47.195 patacas. A PJ vai averiguar a identidade do cabecilha da rede e onde se encontram os artigos electrónicos”, acrescentou o porta-voz.

A mulher de 26 anos foi ontem presente ao Ministério Público por suspeita de burla informática e associação criminosa.