Ocupação hoteleira em Macau fixa-se em 16,7% em Setembro

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A taxa de ocupação hoteleira em Macau foi de 16,7% em Setembro, menos 67,9 pontos percentuais em relação ao mesmo mês de 2019, anunciou ontem a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). Em Setembro, os 117 hotéis e pensões do território hospedaram 212 mil pessoas, menos 81% em comparação com o período homólogo do ano passado, indicou a DSEC em comunicado.

Em contrapartida, o número de hóspedes locais, 63 mil, cresceu 25,4% em termos anuais, mas diminuiu 49,1% em relação ao mês de Agosto, “devido ao fim das férias de Verão”, indicou. O reinício da emissão de diversos tipos de vistos para residentes da China levou à entrada em Macau de 131 mil pessoas, um aumento de 197,9% em relação a agosto passado, mas uma diminuição de 82,6% comparativamente a Setembro de 2019.

Nos três primeiros trimestres deste ano, a taxa de ocupação hoteleira foi de 22,8%, menos 68,0 pontos percentuais, relativamente ao período homólogo do ano anterior, de acordo com o mesmo comunicado. Assim, os hotéis e pensões de Macau receberam 2.379.000 hóspedes, menos 77,4%, em comparação com os três primeiros trimestres de 2019.

No mês passado, “não se registou nenhum visitante em excursões”, por os residentes da China ainda não terem sido autorizados a viajar para o exterior em excursão. Em 2019, mais de 14 milhões de pessoas ficaram alojadas nos hotéis e pensões de Macau.