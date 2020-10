Governo detectou irregularidades em 24 pedidos de fixação de residência

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Na sessão plenária de ontem, Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, indicou que, desde o início do mandato, foram tratados 202 pedidos de fixação de residência e foram detectadas irregularidades em 24. O governante disse ainda que, desde 2018, foram tratados mais de três mil casos, 90 dos quais foram encaminhados ao Ministério Público por suspeitas de irregularidades.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Zheng Anting e Mak Soi Kun levantaram a questão dos atrasos nas renovações do BIR de profissionais qualificados e das autorizações de residência de técnicos especializados na reunião plenária de ontem da Assembleia Legislativa (AL). Os deputados quiseram saber a razão da demora na avaliação dos pedidos de fixação de residência de técnicos especializados.

Na resposta, Lei Wai Nong fez saber que, desde que tomou posse como secretário para a Economia e Finanças, tratou de 202 pedidos de fixação de residência, tendo encaminhado 24 dos quais ao Ministério Público por suspeitas de irregularidades. O secretário disse ainda que, desde 2018, o Executivo já analisou mais de três mil casos, encaminhando 90 às autoridades judiciais.

Lei Wai Nong disse ainda que cada processo é estudado pelos funcionários do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) durante 30 minutos ou uma hora. Assim, o governante pediu aos deputados tempo para a avaliação dos processos.

Na sequência, o deputado Si Ka Lon lembrou que as fixações de residência de técnicos especializados tinham como objectivo “diversificar a economia e ter mais investidores”. “Aqueles que investiram no passado, agora não lhes vamos fechar as portas, porque eles já estão a viver em Macau há dez anos e sentem-se de Macau”, apontou. Agnes Lam afirmou que “os institutos de ensino superior estão a ser afectados gravemente por esta situação, estão à espera de renovação por um ou dois anos”.

Também Wong Kit Cheng pediu ao Governo que acelere os pedidos de fixação de residência: “Será que o Governo pode acelerar? O Governo tem de assumir quando é que pode dar uma resposta. Têm de dar uma data ao interessado para ele saber quando tem uma resposta do Governo”. Por outro lado, Sulu Sou perguntou porque é que é “tão fácil” obter residência em Macau e pediu ao Executivo para ser mais rigoroso na aprovação deste tipo de pedidos.

Ma Chi Seng referiu que também no sector desportivo existe um problema na renovação dos pedidos de fixação de residência dos atletas. O deputado lembrou que muitos dos atletas participam em estágios fora de Macau e, por isso, não podem cumprir o critério de permanência durante 183 dias em Macau para a atribuição de residência no território. Lei Wai Nong disse apenas que “o Governo nunca recusa a entrada de talentos do exterior”.

“Reunimos as condições para poder acelerar a apreciação dos pedidos”, acabou por dizer o secretário, ressalvando que não é fácil: “O nó está muito apertado, é difícil desatar. Quanto mais o puxamos, mais difícil é desatar”.