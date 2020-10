Futebol de Macau chega a Milão e segue em périplo pela Europa

A história do futebol de Macau está actualmente em destaque numa exposição em Milão. A iniciativa faz parte de um projecto intitulado ‘CALCI: Comunità Resilienti’, criado por Francesco Zema, e tem como objectivo recolher histórias relacionadas com o mundo do futebol em “comunidades resilientes” e partilhá-las com o mundo. Depois de Milão, a exposição irá seguir por outras cidades italianas, estendendo-se posteriormente por outros países na Europa.

Chama-se ‘CALCI: Comunità Resilienti’ e pretende partilhar o futebol em “comunidades resilientes” com o resto do mundo. Macau é um dos destaques desta exposição que se encontra actualmente em Milão, partindo depois para outras cidades italianas rumo ao resto da Europa. Para já, França, Suíça e Áustria são os países que se seguem.

“Este projecto tem a ambição de ser um ponto de encontro para partilhas e diálogos sobre as histórias das comunidades resilientes e recolher algumas memórias em torno do mundo do futebol. É uma exposição itinerante aberta à participação e partilha com a comunidade”, disse ao PONTO FINAL Francesco Zema, criador e dinamizador do projecto ‘CALCI: Comunità Resilienti’.

No entanto, Francesco Zema realça que as histórias descritas neste projecto vão além dos “meios tradicionais e oficiais” da FIFA. “O futebol é um dos desportos mais populares praticados por pessoas de todas as idades, géneros, orientações e contextos sociais. Este projecto representa as camisolas oficiais e as histórias das comunidades em todo o mundo. Histórias capazes de oferecer uma imagem sincera da comunidade em resposta às adversidades e mudanças, dando reconhecimento às pessoas que têm lidado com estas situações em primeiro plano, deixando de fora interpretações e ligações políticas”, prosseguiu.

Segundo explicou, a iniciativa deverá ter a duração de dois anos, com um ciclo de exposições temporárias em centros culturais, desportivos e religiosos, para além de associações, organizações sem fins lucrativos e escolas, na Itália e no estrangeiro. “Tenho o sonho que chegue também a Macau”, prosseguiu Zema, que esteve já no território em quatro ocasiões, onde aproveitou para recolher material desportivo que integra a exposição, como camisolas de jogadores, entre outros. “Devo dizer que um dos momentos mais marcantes foi ter visto a Selecção de Macau ao vivo. Tenho que agradecer a Chan Keng Hou [secretário-geral da Associação de Futebol de Macau] pelo seu trabalho e por me ter ajudado”, disse Francesco Zema.

Em Macau conheceu também Pelé, antigo jogador e actual treinador da equipa da Casa de Portugal, e Domingos Chan, antigo guarda-redes da Selecção de Macau. Sobre a situação actual do futebol local, Francesco Zema refere que é uma competição com “uma grande tradição”. “Gosto muito da ligação entre a Liga de Elite e as divisões inferiores, e a competição histórica da ‘bolinha’, bem como os campeonatos escolares e a nova Liga Camões. Infelizmente, o futebol de Macau enfrenta duas grandes limitações: a impossibilidade de alcançar a sua profissionalização ou até mesmo semi-profissionalização, e os problemas de limitação de espaço, com a consequente falta de campos”, lamentou.

Questionado sobre a sua percepção sobre o futuro do futebol de Macau, tendo em conta os depoimentos que recolheu, o que viu, e em comparação também com outras regiões por onde passou, Francesco Zema mostrou-se esperançoso que venha a potenciar o crescimento e a competitividade de jovens talentos, mostrando ainda vontade que a Selecção de Macau realize mais jogos para ganhar mais experiência. “Espero que o Governo ajude também, bem como algumas empresas locais, como os casinos”, sublinhou.

Macau, um amor distante

Nas quatro visitas que fez a Macau, Francesco Zema cimentou uma paixão pelo território que tem perdurado ao longo dos anos. “Macau é o meu amor mais distante, aquele que se alimenta em melancolia e fragmentos de memória. Em Macau sinto-me em casa, é um conjunto de mundos, memórias e contrastes que estão em constante mudança”, descreveu.

Das suas viagens recorda os símbolos no Largo do Senado e as Ruínas de São Paulo, para além da própria arquitectura e aspectos sociais e culturais que encontrou. Lugares com “grandes impactos visuais”, descreve, “onde até as pedras têm algo para contar”. Recorda as “casas com telhados de metal” e “jaulas”, e os grandes edifícios “com janelas que quase que nos cegam com o reflexo do sol”.

A diferença de culturas está ainda bem patente na memória de Francesco Zema, que tem dificuldades em colocar em palavras as sensações que o território lhe transmitiram. “Macau tem um magnetismo inexplicável. Podemos lá chegar de mil e uma maneiras e por milhares de razões, mas se pararmos um momento para respirarmos a cidade, muda a nossa vida”, concluiu.