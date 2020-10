Fusão entre DSEJ e DSES em 2021 não implica despedimentos, garante André Cheong

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O Conselho Executivo concluiu ontem a discussão do Regulamento Administrativo que prevê a fusão da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e da Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) a partir de 1 de Fevereiro de 2021. A nova entidade terá uma estrutura mais simplificada, com um director e três subdirectores, e André Cheong assegurou que a reestruturação dos serviços não irá implicar despedimentos, apesar do encerramento de alguns centros educativos.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O presidente do Conselho Executivo, André Cheong, apresentou ontem as conclusões da discussão do Regulamento Administrativa para a fusão da Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) e da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) a partir de 1 de Fevereiro de 2021, e assinalou que esta reestruturação governativa tem como objectivo “elevar a eficiência dos trabalhos e a qualidade dos serviços”.

O secretário para a Administração e Justiça começou por recordar que a fusão da DSES com a DSEJ é um dos trabalhos “prioritários das Linhas de Acção Governativa (LAG)” do Governo para o ano financeiro de 2020 com vista à “integração dos respectivos recursos e ao aumento da coordenação e da eficácia das políticas educativas”. André Cheong referiu também que a criação do novo serviço, designado Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), teve como objectivo “elevar a eficiência dos trabalhos e a qualidade dos serviços e de dar importância à formação de alunos e jovens, fazendo uma boa coordenação e um planeamento mais conveniente dos trabalhos relativos ao desenvolvimento dos jovens e à formação de talentos”.

De acordo com André Cheong, a DSEDJ vai acompanhar o ensino superior, o ensino não superior e os assuntos da juventude de Macau com uma estrutura “mais simplificada”. “Será dirigida por um director e três subdirectores, integrará sete departamentos e 14 divisões, gerindo também 10 escolas oficiais de ensino não superior. Alguns centros educativos e centros de juventude, actualmente na dependência dos dois Serviços, serão extintos”, revelou o presidente do Conselho Executivo.

Com a fusão dos dois serviços, o Governo prevê também uma optimização dos recursos humanos. “A DSEDJ passará a contar com cerca de 1530 funcionários, incluindo o pessoal dos centros educativos e dos centros de juventude distribuídos por várias zonas de Macau, e com mais de 600 elementos do pessoal docente e não docente das escolas oficiais de ensino não superior; as subunidades administrativas com funções semelhantes serão fundidas, sendo alguns dos centros e algumas das instalações de serviços entregues, de forma faseada, a instituições particulares, para exploração. Prevê-se que esta situação venha a libertar uma determinada quantidade de recursos humanos que poderão compensar as solicitações, em termos de pessoal, resultantes da aposentação do pessoal mais antigo ou de saídas de pessoal por outros motivos”, afirmou André Cheong. “Depois da fusão dos dois serviços será o Chefe do Executivo a nomear o cargo de director da DSEDJ”, acrescentou.

Questionado sobre o número de trabalhadores que será afectado pela reestruturação, o representante do Governo assegurou que as alterações não implicam despedimentos. “A fusão entre as duas entidades não significa o despedimento de trabalhadores. Através desta fusão vamos aperfeiçoar a estrutura e os instrumentos administrativos, aproveitar os recursos humanos. Algumas carreiras foram reduzidas e vamos passar de dois directores a apenas um, e de quatro subdirectores para três subdirectores. O essencial não é a redução dos trabalhadores, mas com esta reestruturação vamos ter menos burocracia e uma elevação da eficácia administrativa. Através da organização dos recursos humanos vamos ter um melhor resultado”, indicou o secretário para a Administração e Justiça.

Em relação ao encerramento dos centros educativos, o director da DSEJ, Lou Pak Sang, assumiu que a reestruturação irá afectar 31 trabalhadores, que poderão, mais tarde, preencher vagas deixadas por trabalhadores que se aposentem. “Não vamos recrutar mais pessoas, caso seja necessário mais funcionários vamos aproveitar esses recursos humanos”.

DST com mais autonomia para despesas na gestão de crises

Para além da reestruturação dos serviços de educação, o Conselho Executivo também terminou a discussão sobre o projecto de alteração do regulamento administrativo que prevê a integração das funções do Gabinete de Gestão de Crises do Turismo na Direcção dos Serviços de Turismo (DST), que passará para a tutela da Direcção dos Serviços de Economia e Finanças. O regulamento administrativo entrará em vigor a partir de 1 de Fevereiro de 2021 e irá dotar a DST de maior autonomia nos gastos em gestão de crises.

“A fim de lidar com as situações imprevistas e de emergência dos trabalhos de gestão de crises do turismo, e dado as despesas relacionadas precisarem de ser pagas rapidamente, do actual regime de serviço integrado a DST passa a serviço com autonomia administrativa, para aumentar a flexibilidade do uso financeiro”.