Executivo prepara lei para resolver infiltrações

André Cheong anunciou ontem que o Governo está a trabalhar numa lei que visa pôr fim às dificuldades no tratamento de infiltrações em fracções cujos proprietários não queiram colaborar. O secretário para a Administração e Justiça apontou a consulta pública para o segundo semestre de 2021.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ontem, Agnes Lam aproveitou a sua interpelação oral para chamar a atenção do Governo para os problemas das infiltrações de água, “um problema que já aflige os residentes há muito tempo”. Na sua intervenção, a deputada disse que o Governo deveria estudar a elaboração de uma nova lei para sancionar os proprietários de fracções com infiltrações que não colaboram com as autoridades para solucionar o problema.

André Cheong concordou e fez saber que o Governo está a preparar legislação nesse sentido: “Entendemos que, de acordo com a legislação em vigor, não há resolução para o problema da dificuldade de acesso às fracções para efeitos de inspecção e reparação de infiltrações de água, sendo necessário estabelecer uma nova lei para esse propósito”.

“Propomos que possa ser previsto, na nova lei, que, caso o proprietário não seja contactável ou não colabore, e desde que haja motivo justificável, baseado em inspecção técnica, de que a infiltração de água tenha origem na fracção vizinha, poderá a vítima da infiltração de água intentar a correspondente acção judicial ou recorrer à arbitragem contra o proprietário, para exigir o acesso à fracção para efeitos de inspecção e reparação”, disse ontem, na Assembleia Legislativa, o secretário para a Administração e Justiça. Na discussão, o secretário disse ainda que o Governo está a apontar a consulta pública para o segundo semestre do próximo ano.

Agnes Lam mostrou-se satisfeita por o Governo “ter definido um rumo” para a questão. Au Kam San frisou que “o poder público deve poder exigir que se abram as portas” de casa dos proprietários das habitações onde ocorrem as fugas de água. Sulu Sou saudou a medida, mas afirmou que primeiro é preciso “arranjar forma de aliviar o sofrimento dos lesados”.

De acordo com os dados divulgados pelo secretário, o Centro de Interserviços para Tratamento de Infiltrações de Água nos Edifícios recebeu, desde 2009 – data em que foi criado – um total de 19.922 pedidos de assistência, tendo sido a maior parte resolvido por meio de coordenação. Dentro deste pedidos, 2.902 não puderam ser resolvidos por coordenação, representando um valor de 15% do total de pedidos. Destes 15%, uma parte dos proprietários não colabora na inspecção e recusa-se a cumprir o dever de reparação, sendo a outra parte incontactável.

André Cheong explicou que isso se deve ao facto de os proprietários com fugas de água quererem esconder das autoridades obras ilegais feitas nas fracções. Os representantes do Governo explicaram que, em caso de infiltração, o prazo para a inspecção “é muito longo”, por isso, sugeriu que se recorresse à arbitragem.