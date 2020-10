Universidade de Macau doa protótipos de ventiladores a Angola e Moçambique

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A Universidade de Macau vai doar dois protótipos de ventiladores desenvolvidos pela instituição a Angola e Moçambique, e formar equipas naqueles países para poderem fabricar novos equipamentos, disse ontem o vice-reitor da instituição de ensino superior, Rui Martins.

Angola e Moçambique vão receber amanhã dois protótipos de ventiladores desenvolvidos pela Universidade de Macau (UM), ajudando ainda a formar equipas para fabricar novos equipamentos. Os protótipos foram desenvolvidos pela UM, em colaboração com o Instituto para o Desenvolvimento e Qualidade de Macau, “com base na tecnologia existente”, e representam uma grande poupança de custos, referiu Rui Martins. “São bastante mais baratos que o normal, dez por cento ou menos do preço, e estão prontos a utilizar no hospital por doentes que necessitem deles”, precisou o vice-reitor da Universidade de Macau.

Rui Martins garantiu que os protótipos são “de baixo preço, mas de alta qualidade”, tendo sido certificados por equipas médicas no território.

Em paralelo, a Universidade de Macau vai também “fazer formação a engenheiros e médicos [daqueles países] para o desenvolvimento de novos protótipos em Angola e Moçambique”. “Além da doação, é também uma transferência de tecnologia para estes dois países”, sublinhou Rui Martins, considerando que a iniciativa mostra a vontade de ajudar de Macau, um território que registou apenas 46 casos de covid-19 desde o início da pandemia, no final de Janeiro, não tendo actualmente nenhum caso activo. “Macau já há bastantes meses que não tem nenhum caso, e espero que se mantenha assim no futuro, e temos esta oportunidade de ajudar estes dois países, com duas universidades que são nossas parceiras”, referiu o vice-reitor.

Os protótipos vão ser entregues à Universidade Pedagógica de Maputo, em Moçambique, e à Universidade Mandume ya Ndemufayo, no Lubango, em Angola, com a qual a UM tem protocolos de cooperação, no âmbito da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP), durante uma cerimónia na sexta-feira com representantes dos dois países.

O cônsul-geral de Moçambique em Macau, Rafael Marques, disse que a doação “vai ser uma grande mais-valia para apoiar as autoridades sanitárias” e “ajudar a salvar vidas”, apontando que, embora a situação do país não seja para já “alarmante”, continuam a surgir novas infecções. Moçambique é actualmente o país lusófono em África com o maior número de casos positivos, tendo registado 12.273 infeções de covid-19 desde o início da pandemia e 89 mortes, seguindo-se Angola, que lidera em número de mortos, com 9.871 infectados e 271 óbitos.

O cônsul-geral de Angola em Macau, Eduardo Galiano, congratulou-se com a oferta, afirmando que a formação prevista vai também “ajudar os técnicos [angolanos] a manusear os equipamentos que o Governo está a adquirir à China”. Angola decretou na semana passada o estado de calamidade pública e reforçou as medidas de combate à pandemia.

A Universidade de Macau recebe anualmente entre 70 e 100 alunos dos países de língua portuguesa, incluindo de Angola e Moçambique, tanto em licenciaturas como em mestrados e doutoramentos, de acordo com o vice-reitor.

Lusa