Entra no domingo, dia 1 de Novembro, em vigor a lei do salário mínimo, que prevê um salário mínimo mensal de 6.656 patacas, que não é universal porque ficam excluídos trabalhadores domésticos e trabalhadores com deficiência. Ao PONTO FINAL, Albano Martins, José Isaac Duarte e José Luís Sales Marques concordaram que a entrada em vigor acontece numa “altura muito complicada”, em que a taxa de desemprego tem vindo a subir. Ainda assim, “o salário mínimo representa o mínimo de dignidade na relação de trabalho”, diz Albano Martins. Isaac Duarte aponta a fragilidade dos não-residentes em casos de eventuais abusos dos empregadores.

Aprovada em Abril, a lei do salário mínimo para os trabalhadores entra em vigor este domingo, dia 1 de Novembro. A lei fixa um salário mínimo para os trabalhadores nas 6.656 patacas por mês, mas deixa de fora os deficientes e os trabalhadores domésticos. Perante a taxa de desemprego que, como efeito secundário da pandemia, continua a crescer e já está nos 2,9% para a população geral e nos 4,1% para os residentes, Albano Martins começa por anuir que a entrada em vigor da lei do salário mínimo “provavelmente fará com que algumas empresas tenham mais dificuldades”. Porém, atira: “Uma empresa que não consiga pagar o salário mínimo deve fechar”.

Na opinião do economista, “o salário mínimo representa o mínimo de dignidade na relação de trabalho”. Em períodos de crise, como a que foi deixada pela pandemia, “a relação laboral é toda ela complicada, quer seja com salário mínimo, quer seja sem salário mínimo”. Por isso, afirma: “Não podemos continuar a aceitar que não haja o mínimo de dignidade na relação de trabalho”.

Na segunda-feira, a Rádio Macau citou Andy Wu, presidente da Associação de Indústria Turística de Macau, que disse que mais de duas centenas de trabalhadores já tinham sido despedidos de pelo menos três agências de viagens devido à implementação da obrigatoriedade do salário mínimo. “Eles despediram os trabalhadores porque não tinham trabalho. Faz parte das regras de mercado”, aponta Albano Martins.

UM SALÁRIO MENSAL DE 6.656 PATACAS? “RIDÍCULO”

O Governo fixou o salário mínimo nas 6.656 patacas por mês. Um valor “ridículo”, na opinião do economista. “O Governo não foi mais além porque há lobbies fortíssimos em Macau”, acusa, dando como exemplo os proprietários de agências de emprego e deputados à Assembleia Legislativa (AL) ligados ao sector do imobiliário: “Quem tem muito capital, quer manter uma situação privilegiada, continuando a vender terra caríssima e a tentar comprar trabalho barato”.

Por isso, “o salário mínimo tem de subir”, diz o economista, justificando: “O custo de vida disparou brutalmente nos últimos anos. Desde a criação da RAEM, houve um aumento na inflação de 59,35%. Tudo se tornou caro e Macau tornou-se numa sociedade muito pouco competitiva”.

Quanto à exclusão dos trabalhadores com deficiência do âmbito de aplicação do salário mínimo, Albano Martins diz compreender as preocupações dos empregadores e do Governo. “Esses trabalhadores devem ser pagos com dignidade, mas para isso é que há políticas sociais do Governo de redistribuição de rendimentos”, assinala. Por isso, “o Governo é que tem de fazer a função de suporte e dar a esses trabalhadores aquilo que as entidades empregadoras não podem pagar, porque eles de facto não produzem o mesmo que os outros. Passar para a sociedade civil e privada a responsabilidade que cabe ao Governo é absurdo”.

“O Governo tem de abrir mão e dar a essas pessoas apoio social, se não elas também não sobrevivem, porque o mínimo de dignidade é para todos, com deficiência ou sem deficiência”, reitera Albano Martins.

Recorde-se que o Conselho Executivo apresentou na passada sexta-feira um projecto de regulamento administrativo intitulado “plano do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência”, que prevê que os trabalhadores locais, portadores do cartão de registo de avaliação de deficiência, possam requerer um subsídio complementar aos seus rendimentos, caso o número de horas de trabalho prestado cumulativamente no mês for igual ou superior a 128 horas e o rendimento do trabalho daquele mês for inferior ao valor de 6.656 patacas.

Também as trabalhadoras domésticas não são abrangidas pelo salário mínimo. A este respeito, Albano Martins começa por dizer que, “nesta sociedade de Macau, as trabalhadoras domésticas são mal tratadas” e que “o que elas recebem é uma exploração desenfreada”.

O problema, segundo Albano Martins, é que a classe média de Macau não tem capacidade para pagar um salário mínimo a uma doméstica, porque “os salários que recebem são miseravelmente maus”. “O dinheiro é constantemente comido pela inflação. Os trabalhadores domésticos que deviam receber um salário melhor, não recebem porque a grande maioria [dos agregados familiares] não tem capacidade para pagar”. Como solução, Albano Martins aponta: “Devia-se quebrar o elo do ciclo, aumentando substancialmente as pessoas que trabalham”.

SALÁRIO MÍNIMO ENTRA EM VIGOR “NUMA ALTURA MUITO COMPLICADA”

José Isaac Duarte concorda que a lei “entra em vigor numa altura muito complicada”. “Não seria, provavelmente, aquilo que estava antecipado, aprovar uma lei de salário mínimo neste tipo de conjuntura económica”, diz. “Sabemos que tem havido reduções significativas de salários, férias compulsivas, uma série de medidas através das quais diversas empresas tentaram limitar os seus gastos e nomeadamente os seus gastos salariais”, nota o economista.

Poderá, então, o salário mínimo prejudicar a conjuntura económica e a taxa de desemprego? “O efeito prático disto a curto prazo é difícil de avaliar”, assume. Segundo explicou Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, a medida irá beneficiar mais de 23 mil trabalhadores, dos quais 3.100 são residentes. Para o economista, para saber o impacto real da medida na economia da região seria necessário saber o salário que auferem aqueles que vão passar a beneficiar do salário mínimo. “Se a dinâmica de mercado local chegava a valores próximos daqueles que foram fixados, a medida não terá um impacto significativo”, diz.

TRABALHADORES NÃO-RESIDENTES MAIS DESPROTEGIDOS FACE A EVENTUAIS ABUSOS DOS EMPREGADORES

O economista foca a análise nos trabalhadores não-residentes: “O mercado de trabalho de Macau é muito segmentado, em particular tem dois grandes segmentos, os locais e os não locais. Estes têm tratamentos diferentes, capacidade de reivindicação diferente, e têm também remunerações diferentes. Há um prémio claro por ter um BIR, em termos de remuneração”.

Isaac Duarte diz que os não-residentes dispõem de poucas armas para eventuais incumprimentos por parte dos empregadores, já que “não têm representação sindical e não têm representação política”.

“Pela ausência de legislação sindical e de mecanismos de negociação sindical, temos uma posição particularmente fragilizada dos trabalhadores. Esta situação é adicionalmente fragilizada junto dos trabalhadores não-residentes, porque esses não só não têm representação sindical, como não têm representação política”, assinala Isaac Duarte, frisando: “Estão numa posição muito frágil de negociação se houver abusos”. José Isaac Duarte deu ainda o exemplo de que, mesmo pagando o salário mínimo aos funcionários, os empregadores poderiam obrigá-los a trabalhar mais horas, contornando a legislação.

Questionado sobre se 6.656 patacas por mês seria um valor adequado para salário mínimo, o economista começa por referir que o salário mediano dos trabalhadores não qualificados rondava, em 2019, as 6.400 patacas mensais, por isso, “o valor não está fora daquilo que nós poderíamos calcular olhando para os dados existentes da economia de Macau”. “Se isso proporciona uma vida digna ou não, se é justo ou não, essa já é uma questão de contornos mais ético-políticos que não é meramente económica”, ressalva.

SALÁRIO MÍNIMO PODE ESTIMULAR CONSUMO INTERNO

José Luís Sales Marques também é da opinião de que a entrada em vigor da lei do salário mínimo numa altura de recessão económica “pode ser considerado um problema” para as empresas, já que algumas terão de aumentar os salários dos seus funcionários em “40 ou 50%”.

Porém, o economista vê um lado positivo para as empresas: “Dado que os consumidores com rendimentos mais baixos, quando há um aumento, têm uma propensão para consumir mais, isso pode elevar o nível de consumo e da procura interna de Macau. Nessa perspectiva, pode significar uma medida com algum impacto na economia de Macau”.

Sales Marques considera “justo” que haja um salário mínimo na região, “do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, da estrutura da economia, do ponto de vista do desenvolvimento da economia de Macau”. Outra discussão tem a ver com o valor que foi fixado pelo Governo. Será, então, razoável, um valor de 6.656 patacas mensais como salário mínimo? “É evidente que, à partida, a minha intuição diz que não. Mas acho que, entre os desejos e a realidade, há sempre um meio termo e acho que é talvez mais importante verificar que se conseguiu chegar a esse nível, apesar de todas as forças que, ao longo dos anos, arrastaram essa questão”, responde.

Sobre a exclusão dos trabalhadores com deficiência, Sales Marques lembra que o Governo admitiu cobrir os seus salários até às 6.656 patacas mensais através de subsídios complementares. Relativamente às trabalhadoras domésticas, Sales Marques diz que os salários praticados neste sector são “muito, muito baixos”, e “o problema é que há muitos preconceitos sobre o trabalho doméstico”. Sales Marques conclui, afirmando: “Há uma tendência para desvalorizar o trabalho doméstico quando ele é efectivamente muito valioso”.

Agências de viagens vão ter de fazer ajustamentos

O presidente da Associação das Agências de Viagens de Macau considerou ontem que a actividade no território vai ter de fazer ajustamentos, com a entrada em vigor da lei do salário mínimo. “A aplicação da lei [do salário mínimo] vai obrigar empregadores e empregados a fazer ajustes. Cada empresa tem a sua maneira de sobreviver e precisa de tempo para se ajustar”, afirmou Alex Lao, na conferência de imprensa de apresentação da 8.ª Exposição de Turismo (Indústria) de Macau. O responsável acrescentou que Macau “não vai ter despedimentos em grande escala”, ao comentar o despedimento de cerca de 200 funcionários de agências de viagens, noticiada na terça-feira pelos órgãos de comunicação social locais. “Penso que a maior parte destes casos são pessoas que vão mudar de contrato”, disse Lao, acrescentando que depois da entrada em vigor da nova lei serão feitos “novos contratos”. De acordo com a directora dos Serviços de Turismo de Macau, Helena de Senna Fernandes, cinco agências de turismo fecharam na primeira metade do ano e 15 estão actualmente com atividade suspensa devido à falta de turistas no território.