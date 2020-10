Salão de Outono regressa com mais formas de arte e com o maior número de inscrições de sempre

Organizado pela Art For All Society (AFA) e pela Fundação Oriente, a exposição Salão de Outono tem sido uma plataforma para o lançamento de artistas de Macau. A exposição é inaugurada este sábado na Fundação Oriente, que vai ser a casa de 82 obras. Este ano, a organização quis incluir novas formas de arte. Para esta edição da exposição, foram escolhidas as obras de cerca de 50 artistas, mas houve inscrições de mais de uma centena.

É inaugurada este sábado, na Casa Garden, a 11.ª edição da exposição Salão de Outono, que é organizada em parceria entre a Art For All Society (AFA) e pela Fundação Oriente. A mostra pode ser vista até ao dia 30 de Novembro. A exposição é aberta à inscrição de artistas de Macau e este ano, apesar de o número de candidaturas ter ultrapassado uma centena, foram seleccionadas 82 obras para serem mostradas no Salão de Outono.

Depois de ter sido aberto o concurso para a participação dos artistas locais, a organização, por intermédio de Ana Paula Cleto, de Alice Kok e de Lai Sio Kit, teve a missão de escolher aquelas obras que seriam expostas na mostra. A delegada de Macau da Fundação Oriente explicou ao PONTO FINAL: “O primeiro critério é a qualidade dos trabalhos, mas também tentamos dar oportunidade a artistas novos, ou que nunca tiveram oportunidade de fazer uma exposição e cujo trabalho nós consideramos que tem qualidade suficiente para estar presente no Salão de Outono”.

UMA “GRANDE EXPOSIÇÃO DE ARTISTAS DE MACAU”

Esta “é uma grande exposição de artistas de Macau”, que mostra os trabalhos daqueles que são mais conhecidos, porque “eles trazem qualidade à exposição”, mas também daqueles que estão a dar os primeiros passos, “para lhes dar oportunidade de fazerem a sua primeira exposição colectiva e de serem conhecidos”. Até porque “o objectivo do Salão de Outono, acima de tudo, é mostrar o que é que se faz em Macau, desde a pintura, instalação, escultura e gravura”, indicou Ana Paula Cleto.

Alice Kok, curadora da exposição, indicou ao PONTO FINAL que este ano o objectivo passava também pela inclusão de diferentes formas de arte: “Este ano quisemos incluir a maior diversidade possível”. Além disso, notou, há “muitos jovens artistas este ano”. A curadora indicou os critérios para a escolha das obras: “A variedade, a criatividade, a originalidade, a perícia”.

Foram recebidas mais de 100 candidaturas de artistas de Macau para participarem na mostra na Casa Garden. Um número recorde que, na opinião de Alice Kok, poderá ter a ver com a pandemia e indicou mesmo que algumas das peças foram inspiradas directamente pelo coronavírus.

PANDEMIA AUMENTOU PRODUÇÃO ARTÍSTICA EM MACAU

A curadora lembrou também que mais de metade das obras que serão expostas na Casa Garden foram produzidas durante este ano. “Uma das razões para isto é o facto de a arte contemporânea ter muito a ver com a sociedade contemporânea, e quando algo traumático acontece, os artistas naturalmente reflectem mais sobre o seu significado, sobre a sua existência”, apontou, acrescentando que este foi um período que “estimulou a reflexão e a criatividade”. Por outro lado, muitos artistas de Macau que estavam no estrangeiro voltaram ao território e acabaram por produzir as suas obras aqui, o que também terá feito com que o número de candidatos a expor no Salão de Outono tenha aumentado, analisou Alice Kok.

Para além da exposição das 82 obras de cerca de 50 artistas locais na Casa Garden, o Salão de Outono é ainda palco para a atribuição do Prémio Fundação Oriente para as Artes Plásticas, que garante ao vencedor a oportunidade de visitar Portugal para um programa de intercâmbio artístico de um mês. Segundo Ana Paula Cleto, houve este ano 30 inscrições para a atribuição deste prémio, o número mais alto desde que é atribuído o prémio. Esta é a 8.ª edição da atribuição do prémio. O artista vencedor será anunciado na cerimónia de inauguração da exposição, este sábado.

“Não sabemos exactamente qual foi o motivo principal para que tantos artistas tenham concorrido, mas eu acho que o confinamento é capaz de ter tido alguma influência”, tentou explicar Ana Paula Cleto, acrescentando que as restrições fronteiriças fizeram com que muitos dos artistas locais não pudessem mostrar os seus trabalhos fora de Macau, e que tenham dado mais atenção ao Salão de Outono. Por outro lado, “as pessoas viajam menos, estão só num sítio, não saem daqui, não se movimentam com frequência, e isso eventualmente levou a que as pessoas produzissem mais”.

Este ano, a lista de participantes na exposição inclui nomes como Alexandre Marreiros, Crystal W. M. Chan, David Shao, Francisco Ricarte, Kit Lee, Lai Sio Kit e Leong Chi Mou, por exemplo. As obras seleccionadas incluem pintura a óleo, aguarela, desenho, gravura, escultura, fotografia, arte digital, vídeo e instalação.

MAIS FORMAS DE ARTE

O foco na organização da exposição deste ano foi para a diversidade de formas artísticas. Por isso, Alice Kok destacou a performance artística que está prevista para a tarde da inauguração, na Casa Garden, da autoria de MJ Lee. A curadora destacou também o trabalho que será exposto da autoria de Kit Lee, uma “pintura digital”. “É uma instalação, é um ecrã interactivo e as pessoas podem caminhar em frente dele e a pintura digital aparece”, explicou a curadora, apontando: “Não é uma forma tradicional de pintura, mas esta é uma nova forma”. Outro dos participantes na exposição é Leong Chi Mou, que apresenta “uma instalação electrónica com matrículas de carros de Macau, como uma ventoinha”.

Alexandre Marreiros apresenta no Salão de Outono um trabalho de técnica mista, “muito interessante e esteticamente bonito”. “O trabalho dele é mais ou menos um encontro de culturas em que ele mistura figuras do Oriente com o Ocidente”, descreve Ana Paula Cleto, frisando que “é um trabalho que repensa a cultura macaense e, ao mesmo tempo, é um trabalho bem elaborado de técnica mista”. A delegada da Fundação Oriente falou sobre o trabalho exposto por parte de Lai Sio Kit. “Para mim, é um artista de Macau que se tem destacado largamente e que já é um grande artista”, descreveu. Recorde-se que a exposição estará aberta ao público até 30 de Novembro. A galeria está aberta das 10h às 19h, fechando às segundas-feiras.