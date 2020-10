Novo Macau critica Plano Director “desactualizado” sem políticas de controlo demográfico

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A proposta sobre o Plano Director urbanístico de Macau vai estar em consulta pública até 2 de Novembro, mas a Associação Novo Macau considerou que o documento submetido pelo Governo para avaliação tem várias falhas, nomeadamente na área da habitação, protecção ambiental e conservação da paisagem histórica. O grupo pró-democracia entregou ontem um documento na sede da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) com críticas à proposta do Plano Director elaborada pelo Governo.

Eduardo Santiago

Os representantes da Associação Novo Macau estão preocupados com a falta de dados fornecidos pelo Governo no documento submetido para consulta pública sobre o Plano Director urbanístico de Macau e criticaram a falta de políticas do Executivo para “controlar mais rigorosamente o crescimento ilimitado da população externa”. O vice-presidente da Associação Novo Macau, Sulu Sou, assinalou que o actual Plano Director em consulta pública até 2 de Novembro está “desactualizado”, e que a população foi surpreendida pelo anúncio do Governo de solicitar a Pequim a não utilização da Zona D dos novos aterros.

“Depois de vários dias de planeamento, e já depois de terem submetido o rascunho para consulta pública, um representante do Executivo disse que tinham pedido ao Governo Central uma autorização para a não utilização urbanística da Zona D, o que fez com que o público se sentisse confuso, pois como podiam dar opinião sobre algo que não consta no actual rascunho do Plano Director sem ter uma actualização dos dados”, disse ontem Sulu Sou após a entrega de um documento na sede da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) com várias críticas à proposta do Plano Director elaborada pelo Governo, nomeadamente a falta de justificações “científicas relevantes” e a “avaliação do impacto das alterações” ao projecto urbanístico da Zona D dos novos aterros.

Acompanhado pela presidente da Associação Novo Macau, Kam Sut Leng, e outros representantes do grupo pró-democracia, o deputado frisou que a população de Macau está há muitos anos à espera de um Plano Director, e que agora o Governo vai ter de recomeçar todo o procedimento por causa de um documento “desactualizado”.

“Acho que estas mudanças vão atrasar o procedimento do Plano Director porque, de acordo a Lei de planeamento urbanístico, se houver uma emenda ao rascunho, o Governo deve recomeçar o procedimento e terá de contratar uma empresa de consultoria para fechar o novo rascunho e recomeçar a consulta pública”, indicou Sulu Sou.

No documento entregue na DSSOPT, a Associação Novo Macau criticou a falta de coerência e coordenação na elaboração do rascunho do Plano Director por parte da administração, assim como a ausência de uma política demográfica que assegure condições de habitação para toda a população. “O Governo deve formular simultaneamente uma política demográfica a longo prazo de forma a controlar mais rigorosamente o crescimento ilimitado da população externa. O Plano Director deve ser coordenado por esta política e avaliar, cientificamente, a quantidade de habitação que será necessária com base nos requisitos existentes e previsíveis para atingir o padrão de habitabilidade. Além disso, o Governo tem ainda de fornecer o estado actual dos dados estimados dos terrenos necessários para a construção de vários departamentos governamentais e órgãos judiciais, assim com os diferentes tipos de indústrias e a sua procura de terrenos”, pode ler-se no documento.

Para além disso, a Associação Novo Macau não concorda com o planeamento de instalações governamentais nas áreas C e D de Nam Van, na área comercial prevista na Zona B dos novos aterros e nos terrenos da antiga Oceanis, considerando que são “preciosos recursos que devem ser devolvidos à população”. “Discordamos com o Governo nesta questão de retirar as áreas mais bonitas ao público para construir edifícios governamentais”, assinalou Sulu Sou.