Burla com malas de luxo lesou nove mulheres em mais de 240 mil patacas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A Polícia Judiciária anunciou ontem um caso de burla no qual um residente, de 28 anos, terá burlado várias mulheres com a promessa de venda de malas de marca com desconto. No total, lesou nove mulheres em mais de 240 mil patacas.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Um homem de 28 anos, desempregado, é suspeito de ter burlado nove mulheres, com idades entre 25 a 35 anos. Segundo a Polícia Judiciária (PJ), o suspeito alegou que podia comprar malas e carteiras de marcas de luxo a preços inferiores aos comercializados.

O caso foi denunciado no dia 20 de Agosto à PJ por uma das vítimas que referiu ter conhecido o suspeito em finais de Junho através de uma colega. A denunciante, depois de saber que havia um vendedor de produtos luxuosos a preços bastante inferiores aos de mercado, quis encomendar duas malas e uma carteira, tendo transferido um total de 62 mil patacas para uma conta bancária, designada pelo suspeito. O indivíduo, depois de receber o dinheiro, informou à mulher que teria de esperar quatro semanas para receber o produto, mas acabou por ir pedindo vários adiamentos. Desconfiada da veracidade do negócio, a mulher acabou por fazer denúncia às autoridades.

A polícia começou a investigar o caso e acabou por descobrir mais oito mulheres que passaram pela mesma situação em casos que envolviam o mesmo indivíduo. A PJ descobriu também que, em Março, o suspeito utilizou uma aplicação nas redes sociais para vender estes tipos de produtos a preços reduzidos, tendo despertado o interesse de várias clientes.

O indivíduo acabou por ir para as instalações da PJ para prestar declarações no dia 27 de Outubro, tendo acabado por confessar as burlas e que não tinha acesso a malas de luxo a preços reduzidos como afirmou às vítimas. Segundo as autoridades, o homem alegou que recorreu a este esquema para conseguir dinheiro destinado a saldar dívidas de jogo. O suspeito acabou por ser preso e foi descoberto que o prejuízo total para as vítimas foi de cerca de 242 mil patacas, tendo havido também algumas devoluções de cerca de 100 mil patacas.

As autoridades deram conta também de um caso de dano qualificado, que teve lugar no dia 24 de Outubro. A Polícia de Segurança Pública foi informada por um cidadão que uma máquina automática de serviços de auto-atendimento, designada para requerimentos de documentos, tinha sido vandalizada por um homem. Depois de ser feita uma investigação, descobriu-se através das câmaras de CCTV que o homem, de 35 anos, tinha danificado a máquina, causando um prejuízo de cerca de cinco mil patacas. Segundo terá dito à polícia, o indivíduo estava triste pelo falecimento de um parente, e por isso causou os danos. O caso já foi entregue ao Ministério Público.