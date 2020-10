Sheldon Adelson pondera vender casinos de Las Vegas para reforçar aposta no mercado asiático

FOTOGRAFIA: EPA

A Las Vegas Sands Corp. está a analisar uma eventual venda de todas as propriedades do grupo em Las Vegas por 6 mil milhões de dólares. A informação foi avançada pela agência Bloomberg, que citou uma fonte próxima do processo. A venda de todos os casinos da Sands no estado do Nevada irá permitir à empresa liderada pelo magnata Sheldon Adelson gerar liquidez para financiar outras oportunidades de desenvolvimento, nomeadamente na Ásia, onde Macau e Singapura são mercados estratégicos para as receitas do grupo.

A operadora de casinos Las Vegas Sands Corp. equaciona vender o Venetian Resort Las Vegas, o Palazzo e o Sands Expo Convention Center por 6 mil milhões de dólares com o objectivo de reforçar a sua aposta no mercado asiático, anunciou a Bloomberg, que confirmou a operação junto de uma fonte próxima do processo.

De acordo com a informação veiculada pela agência de notícias norte-americana, a empresa liderada pelo magnata Sheldon Adelson está a estudar a possibilidade de vender todas as propriedades do grupo em Las Vegas por um valor a rondar os 6 mil milhões de dólares, e já contratou um consultor para “conversações preliminares” sobre uma operação que poderá representar a saída da Sands na indústria do jogo nos EUA.

Segundo uma fonte próxima do processo, que pediu anonimato, a Sands está a trabalhar com um consultor para solicitar o interesse dos compradores para o Venetian Resort Las Vegas, Palazzo e Sands Expo Convention Center por 6 mil milhões de dólares. Em declarações à Bloomberg, um representante da Las Vegas Sands confirmou a existência de “negociações muito precoces” sobre uma eventual venda das propriedades do grupo, mas frisou que “nada está fechado”.

A venda destas unidades pode significar que as operações dos casinos da Sands fiquem concentrados apenas em Macau e Singapura, dois dos maiores destinos de jogo na Ásia e no mundo, e implicar a saída dos Estados Unidos, um mercado que valeu apenas 15% da receita da operadora no ano passado.

Uma das razões apontadas para a eventual venda das propriedades da Sands em Las Vegas está relacionada com a necessidade de gerar liquidez para financiar projectos do grupo nos mercados asiáticos, nomeadamente Macau e Singapura, onde a operadora de jogo tem vários casinos. A Bloomberg assinalou também que a Sands necessita de 6,3 mil milhões de dólares para sustentar operações inactivas por um período de 17 meses. “A possível venda dos activos da Sands em Las Vegas por 6 mil milhões de dólares poderá financiar esses projectos asiáticos, enquanto 6,3 mil milhões de dólares de liquidez existente seriam suficientes para sustentar operações paradas durante 17 meses. O levantamento das restrições e a concessão de vistos por parte da China poderá beneficiar as operações da Sands em Macau”, afirmou Brian Egger, analista da Bloomberg.

Em 2019, os casinos em Macau geraram 63% da receita da empresa, que foi de 13,7 mil milhões de dólares, seguidos de Singapura, que representaram 22% da receita do ano passado. Ben Lee, analista da consultora de jogo IGamix, considerou que a diminuição das receitas de jogo, provenientes do mercado norte-americano, pode ter influenciado a decisão do grupo liderado por Sheldon Adelson. “A insignificância crescente do mercado norte-americano pode explicar porque é que a Las Vegas Sands procura desfazer-se das suas propriedades nos EUA”, começou por dizer Ben Lee, citado pela Bloomberg, acrescentando que as receitas de jogo da Sands provenientes dos EUA representam “15% do total e 80% dos problemas e encargos regulamentares”.

Contactado pelo PONTO FINAL, Nuno Sardinha da Mata, advogado especialista em Direito do Jogo, assinalou que a operadora norte-americana terá “as suas razões comerciais” para esta mudança estratégica, mas desvalorizou a tese de estar relacionada com a diminuição do mercado norte-americano. “Há muitos anos que, em termos de volume de receitas, o mercado de Macau ultrapassou largamente o norte-americano americano. Se a opção fosse o contrário, retirar-se do jogo de Macau para se concentrar nos EUA, isso mudaria alguma coisa, assim não vejo. Haverá razões para a Sands tomar essa medida, mas não vejo que isso seja fruto de qualquer diminuição particular do mercado americano. Obviamente que terão as suas razões comerciais e outras que desconheço”, começou por dizer Nuno Sardinha da Mata.

No entanto, o advogado recordou que Las Vegas continua a ser um mercado tradicional e com o seu peso em várias operadoras de jogo. “Por muito que Las Vegas possa estar neste momento com números inferiores ao de outros mercados, até ao do nosso em Macau, o mercado americano não deixa de ser um mercado importante e tradicional em termos de jogo. Devem haver razões para que uma empresa tome uma decisão dessas, certamente mais fortes que só a pandemia. São questões estratégicas da empresa, se calhar as margens de lucro não lhes compensam ou estão mais vocacionadas para outro tipo de mercado. A forma como se encara o jogo nos EUA e na Europa não é segredo para ninguém, é diferente daquela com que se encara o jogo aqui na Ásia e podem ter determinado alguma influência nas decisões que as empresas tomam”, concluiu Sardinha da Mata.