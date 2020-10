Serviços de Saúde condenados a pagar 1,5 milhões de patacas por morte de paciente

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Os Serviços de Saúde foram condenados a pagar mais de 1,5 milhões de patacas de indemnização à família de um homem que, na sequência de três intervenções cirúrgicas, acabou por morrer no Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), noticiou ontem a Rádio Macau, citando o acórdão do Tribunal de Segunda Instância (TSI), datado de Setembro.

A 21 de Dezembro de 2011, o homem, de 71 anos e a quem tinha sido diagnosticado cancro nas vias biliares, foi submetido a uma cirurgia Whipple laparoscópica no CHCSJ. Após a intervenção, o homem sofreu complicações, como choques hemorrágicos, que levaram à realização de mais duas cirurgias no mesmo dia. Após a última intervenção, o homem recuperou a consciência total, mas acabou por falecer 20 dias depois.

Segundo a Rádio Macau, em Maio de 2012, a mulher e os filhos do homem apresentaram uma queixa contra o Serviço de Cirurgia Geral do CHCSJ junto do Centro de Avaliação das Queixas relativas a Actividades de Prestação de Cuidados e o caso seguiu para a justiça. O Tribunal Administrativo deu como provado que houve ligação entre a morte do paciente e a realização sucessiva de três laparoscopias, bem como a inadequação das cirurgias escolhidas.

Os Serviços de Saúde recorreram depois para o TSI, contestando o nexo de causalidade, alegando que a morte do paciente terá sido consequência do cancro diagnosticado. Esta foi a primeira vez que a cirurgia de Whipple com uso de laparoscopia foi realizada na RAEM, mas os Serviços de Saúde negaram haver falta de formação e de experiência dos dois médicos envolvidos, indica a notícia da rádio. Os médicos foram absolvidos, já que os profissionais de saúde só respondem civilmente se houver dolo, sendo que o tribunal entendeu não ser o caso.