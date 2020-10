Número de trabalhadores não-residentes desce 6% face ao ano passado

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

No final de Setembro, havia em Macau um total de 181.697 trabalhadores não-residentes. Ou seja, menos 11.773 em comparação com o mês de Setembro de 2019. Os números foram divulgados ontem pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e mostram ainda que a maioria dos trabalhadores não-residentes continua a trabalhar na área dos hotéis e restaurantes.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Em Setembro deste ano, registaram-se menos 11.773 trabalhadores não-residentes em Macau, em comparação com o mês de Setembro de 2019, o que significa uma quebra de 6%. Segundo os dados divulgados ontem pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), no final de Setembro de 2020 havia 181.697 trabalhadores não-residentes no território. Já no final de Setembro de 2019 havia 193.470. No final de Setembro de 2018, a DSAL contabilizava 186.332 trabalhadores não-residentes. Em comparação com Janeiro deste ano, registou-se uma diminuição de 11.801 trabalhadores não-residentes.

Dos actuais 181.697 trabalhadores não-residentes em Macau, a larga maioria é do interior da China, tendo sido contabilizados 114.594 provenientes da China continental. Em segundo lugar, aparecem os trabalhadores não-residentes das Filipinas, que são agora 31.673, e, em terceiro lugar, os do Vietname, com 12.708.

Os números da DSAL mostram também que a maioria dos trabalhadores não-residentes se continua a dedicar ao ramo da hotelaria e restauração, uma área onde trabalham 47.497 não-residentes. Em Setembro de 2019, o sector da hotelaria e restauração tinha 54.329 trabalhadores.

A segunda área com mais não-residentes é a dos empregados domésticos, com 29.218. Segue-se a área da construção, com 27.451, e a das actividades imobiliárias e serviços prestados a empresas, com 23.490 não-residentes. Há um ano, havia 29.743 não-residentes na área dos trabalhadores domésticos; 29.372 na área da construção; e 23.132 na área das actividades imobiliárias e serviços prestados a empresas.

MAIS DE 40% DOS PARTICIPANTES EM SESSÕES DE CONJUGAÇÃO DE EMPREGO FORAM CONTRATADOS

Também ontem a DSAL divulgou um comunicado onde fez saber que “está sempre muito atenta à situação de emprego dos residentes de Macau”. Assim, o organismo organizou, entre 3 de Setembro e 8 de Outubro deste ano, um total de oito sessões de conjugação de emprego para vários sectores, como a construção, o comércio a retalho, a restauração, a hotelaria e os serviços de segurança e limpeza.

Segundo a DSAL, depois destas sessões, 170 residentes conseguiram emprego com sucesso, ou seja, mais de 40% foram contratados nestas sessões. A DSAL garante que a remuneração dos profissionais contratados a partir das sessões de conjugação de emprego estão “em conformidade com o nível do mercado de trabalho”. As profissões incluíram: empregados administrativos, assistentes administrativos, recepcionistas de hotéis, vendedores, consultores de beleza, empregados de mesa, empregados de caixa, cozinheiros, assistentes de cozinha, empregados que tratam de mercadorias, seguranças, porteiros, empregados de limpeza, empregados de lavagem de loiça e auxiliares da construção civil.

Em conclusão, a DSAL reitera que vai continuar a dar prioridade ao emprego para os residentes locais, “empenhando-se em prestar serviços de apoio aos residentes que pretendem trabalhar ou mudar de emprego, mantendo uma boa comunicação com as empresas, a fim de proporcionar a conjugação e apoio adequado, para que possa ser implementada a estabilidade no emprego dos residentes”. O organismo aproveita também para sugerir que os novos candidatos “ajustem a sua mentalidade e se empenham na cooperação com a DSAL no encaminhamento de emprego, a fim de aumentarem as oportunidades de serem contratados”.