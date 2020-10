Homem condenado a dois anos de prisão com pena suspensa por difamação na Almeida Ribeiro

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Um homem foi condenado a uma pena de dois anos de prisão com pena suspensa por, em sete ocasiões, ter ido para a Avenida Almeida Ribeiro com cartazes difamatórios contra a empresa para a qual trabalhava e contra funcionários da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) que trataram uma disputa laboral.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Um homem foi condenado a dois anos de prisão, com pena suspensa, por ter levantado cartazes na Avenida Almeida Ribeiro contra o advogado da empresa para a qual trabalhava e contra a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL). Em causa estava um conflito laboral que o homem não viu resolvido.

O caso foi detalhado ontem num pedido de desculpas publicado no PONTO FINAL que faz parte da execução da sentença ditada pelo Tribunal Judicial de Base (TJB) datada de 31 de Julho de 2020.

O homem fez, em 2013, queixa junto da DSAL devido a uma disputa com a empresa para a qual trabalhava. Na resposta, a DSAL deu razão à empresa e indicou que não havia vínculo laboral na altura da referida disputa, cujo teor não é revelado. Na sequência, o homem tentou uma impugnação administrativa junto do órgão do Governo, mas foi-lha negada e a DSAL reiterou que não havia ligação laboral à data da disputa.

Depois de as duas decisões terem dado razão à empresa, o homem dirigiu-se ao Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) para tentar obter uma indemnização. Porém, o organismo também lhe respondeu que a empresa não cometeu qualquer ilegalidade e, por isso, o caso foi arquivado.

Não satisfeito, o homem empenhou cartazes a criticar a decisão que diziam que o advogado da empresa para a qual trabalhava e outros três funcionários da DSAL tinham cometido ilegalidades durante o processo. O homem esteve na Almeida Ribeiro com os cartazes por sete vezes: nos dias 6 de Outubro de 2017, 2 de Novembro de 2017, 8 de Março de 2018, 15 de Abril de 2018, 19 de Maio de 2018, 20 de Maio de 2018 e 24 de Maio 2018.

Os quatro visados acusaram-no de difamação e o tribunal deu, no passado dia 31 de Julho, como provado que o homem cometeu o crime previsto no Código Penal.

O Código Penal prevê que o crime de difamação seja punido com uma pena até seis meses de prisão ou pena de multa até 240 dias. Assim, o arguido foi condenado pelo TJB por um total de 28 crimes de difamação, num total de dois anos de pena de prisão com pena suspensa durante três anos. Além disso, a sentença também prevê que o homem indemnize cada trabalhador da DSAL com uma soma de cinco mil patacas e ainda 100 mil patacas para o advogado da empresa. O homem teve também de divulgar um pedido de desculpas público aos visados.