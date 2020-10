Fundação Macau registou quase 7 mil milhões de patacas de prejuízos devido à pandemia

Mak Soi Kun criticou o desperdício de dinheiro em jantares de associações

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Os deputados da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas sugeriram ao Governo uma avaliação de eficiência do dinheiro distribuído pela Fundação Macau e pediram medidas mais rigorosas na atribuição de subsídios. O presidente da comissão, Mak Soi Kun, criticou o desperdício de dinheiro em jantares de associações “com mesas vazias” e revelou que a Fundação Macau teve prejuízos de 6,982 mil milhões de patacas até Setembro devido aos fundos destinados para o combate à epidemia.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O Governo e representantes da Fundação Macau asseguraram aos deputados da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas que os processos de atribuições de subsídios vão ser mais transparentes e selectivos no futuro, com a implementação de critérios mais rigorosos de financiamento e introdução de um “mecanismo competitivo”. A garantia foi dada ontem pelo presidente da comissão da especialidade, Mak Soi Kun, após uma reunião sobre a utilização de dinheiro da Fundação Macau e da situação da integração dos programas de apoio dos fundos autónomos no âmbito da educação em que os deputados sugeriram um trabalho de avaliação de eficiência ao dinheiro atribuído pelos fundos.

“Vivemos tempos difíceis em termos económicos e assim temos de, por um lado, conter a despesa, mas, por outro, não podemos reduzir os gastos na área educativa. O que é necessário é que o erário público seja bem aplicado com critérios de atribuição de financiamento. [O Governo assegurou que] haverá um trabalho no sentido de padronizar os critérios de financiamento e também atribuir os subsídios em função do carácter, ou da natureza, dos trabalhos e dos projectos que têm de ser financiados. Também será introduzido um mecanismo competitivo para que o processo de atribuição dos subsídios seja mais selectivo”, referiu Mak Soi Kun, sem esclarecer, no entanto, quando será implementado este novo mecanismo.

Sobre os critérios de atribuição de subsídios, o Governo garantiu aos deputados que serão muito mais “transparentes” e “claros” no futuro. “Se houver uma associação de degustação de vinho ou de degustação de café que peça financiamento, isso são acções ou actividades com um carácter diferente de um projecto relacionado com o funcionamento ou operação de uma creche, que tem um valor social. Por isso, no futuro, o Governo vai ter regras mais apertadas e claras para atribuição de subsídios de apoio a diferentes projectos”, exemplificou o deputado eleito por sufrágio directo, frisando depois que as autoridades devem avaliar bem os objectivos das candidaturas a financiamento, nomeadamente qual a sua eficácia social, para salvaguardar a aplicabilidade racional do erário público. “Tivemos conhecimento que no passado houve associações que organizavam encontros de confraternização que incluíam jantares que tinham mesas vazias ou que não estavam totalmente ocupadas, isso representa desperdício. Sabemos que o Governo tenciona implementar um novo sistema de financiamento e, em termos de prioridade, no futuro, uma prova de degustação de café não será considerada para financiamento”.

Outro dado avançado por Mak Soi Kun vai para o facto de não terem sido feitos trabalhos de avaliação de eficiência aos apoios distribuídos pelo Fundo de Acção Social Escolar, Fundo de Desenvolvimento Educativo, Fundo do Ensino Superior e Fundação Macau nos últimos anos. “Perguntámos se tinha sido feito, ou não, algum tipo de trabalho de avaliação de eficiência dos trabalhos da Fundação Macau, nomeadamente quanto à atribuição de subsídios para financiamento, para saber se aquilo que foi atribuído conseguiu atingir objectivos. O representante da Fundação Macau respondeu que até ao momento não foi feito nenhum trabalho de avaliação de eficiência”, disse o deputado, assinalando que os representantes dos fundos de educação também responderam negativamente.

No entanto, os responsáveis deixaram em aberto a possibilidade de, no futuro, tomar essa sugestão em consideração. “É um trabalho que até agora não foi feito, mas que no futuro será tido em consideração”, assegurou Mak Soi Kun.

O presidente da comissão de acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas revelou também que a Fundação Macau teve prejuízos de quase 7 mil milhões de patacas até Setembro devido aos fundos destinados para o combate à epidemia. “Desde Julho de 2001 até Dezembro de 2019, a Fundação Macau recebeu do sector do jogo 52,862 mil milhões de patacas e tem agora um saldo líquido de 39,784 mil milhões. Em 2019, as despesas correntes da Fundação Macau eram de 2.602.373.000 de patacas e os resultados líquidos foram de 2.637.154.000 patacas. Já as receitas em termos de retorno anualizado foram de 3,47%, em 2019, e de 2,34%, em 2018, ou seja, houve uma melhoria”, indicou o parlamentar, antes de falar dos prejuízos causados pela pandemia.

“Por causa da redução drástica das receitas acrescido do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões, a Fundação Macau registou um prejuízo de 6,982 mil milhões de patacas que serão suportados pelo seu saldo acumulado. Até 30 de Setembro de 2020, as receitas da Fundação Macau foram de 1,134 mil milhões, mas houve uma redução de 84,1%. Nas despesas, que englobam o financiamento a associações de 1,016 mil milhões de patacas, houve uma redução de 618 milhões de patacas em comparação com 2018”, disse Mak Soi Kun, sem conseguir especificar o volume total dos apoios distribuídos pela Fundação Macau de 2001 até Outubro de 2020.

______________________

Governo vai unificar fundos da área da educação para evitar desperdícios

A coordenadora do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos, Sónia Chan, anunciou que o Fundo de Ensino Superior, o Fundo de Desenvolvimento Educativo e o Fundo de Acção Social Escolar vão ser unificados num só após a revisão do sistema de apoios na área da educação levada a cabo pelo Governo. A informação foi avançada ontem após uma reunião de representantes do Governo com os deputados da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas. “Há três fundos na área da educação e vai haver uma fusão. Temos de reorganizar os planos de apoio financeiro. O apoio financeiro para os estudantes locais é da responsabilidade do novo fundo e para os estudantes estrangeiros que pretendam estudar em Macau os apoios financeiros são da responsabilidade da Fundação Macau. Esta é uma directriz para o futuro, e em relação aos apoios para as escolas também vão ser da responsabilidade do novo fundo. A Fundação Macau vai fazer um ajustamento e lançar diferentes programas de apoios, assim como anunciar os critérios, as regras, e o âmbito”, afirmou Sónia Chan aos jornalistas, acrescentando que a medida tem também como objectivo evitar desperdícios. “No futuro vamos tentar esclarecer as regras, os critérios dos programas para assim evitar [a repetição de atribuição de subsídios]. As responsabilidades vão ser mais claras. Os fundos têm um âmbito especial específico para os apoios financeiros. Vamos fazer uma reorganização dos fundos e das competências dos fundos”.