Coutinho volta a pedir ao Governo que clarifique montantes gastos em estudos e relatórios

José Pereira Coutinho endereçou uma interpelação escrita ao Governo, datada de 10 de Setembro e encaminhada ontem às redacções, pedindo transparência às autoridades no que se refere aos montantes gastos do erário público com estudos, projectos de consultoria e outros relatórios.

Na interpelação, o deputado começa por lembrar que já tinha apresentado outras interpelações escritas ao Governo sobre o tema, mas que as respostas das autoridades não foram claras. Nas respostas, os Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) disseram, no passado, que não pretendiam criar um sítio electrónico para a divulgação dos relatórios de estudo, adiantando apenas que planeavam criar uma base de dados de estudos para uso interno dos serviços. Coutinho refere-se a estas respostas como “irresponsáveis” e diz que os cidadãos se sentem “desiludidos” e “receiam que o cenário de desperdício do erário público venha a acontecer sem parar”.

Segundo o deputado, entre 2015 e 2019, o Governo despendeu cerca de mil milhões de patacas em estudos, projectos de consultoria, relatórios e outros projectos de natureza semelhante, adjudicados a instituições privadas e universitárias.

Assim, o deputado questiona que medidas “substanciais” é que o Governo tem em vista para reduzir as “avultadas” despesas com estudos, projectos e relatórios. Além disso, o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) questiona em que ponto de situação é que está a base de dados de estudos a que o Governo se referiu anteriormente.

Por fim, o deputado indica que, nos últimos cinco anos, 90% dos estudos, projectos de consultoria, relatórios e outros projectos de natureza semelhante não foram divulgados e que foram gastos neles cerca de mil milhões de patacas. Pereira Coutinho pergunta: “Quais são as empresas qualificadas para participar na adjudicação dos referidos estudos e relatórios?”. Coutinho pede também que o Executivo garanta a concorrência leal na adjudicação destes projectos e evite que a mesma se realize “à porta fechada”.

