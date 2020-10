Universidade de Macau estreia autocarro autónomo em fase experimental

FOTOGRAFIA: UM

O primeiro autocarro autónomo do território foi lançado pela Universidade de Macau no dia 23 de Outubro, representando a estreia deste tipo de “transporte inteligente” nas estradas de Macau. O veículo está numa fase experimental no campus da instituição.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

A Universidade de Macau (UM) recorreu ao seu campus como base experimental para o primeiro autocarro autónomo, um “transporte inteligente” que vai funcionar na instituição de ensino superior durante um período experimental como preparação antes de circular nas ruas da cidade.

Segundo o reitor da universidade, Yonghua Song, este “transporte inteligente” representa o futuro da indústria automóvel, sendo que “vários países no mundo” estão na corrida para desenvolver este tipo de “tecnologia automóvel”, pode ler-se num comunicado de imprensa da instituição.

“Esta plataforma de testes é um sistema de transporte eficiente baseado em múltiplas tecnologias e visa abordar a questão de usar estes autocarros autónomos como modo de transporte público em zonas de congestionamento. A Universidade de Macau irá industrializar tecnologias inovadoras provindas deste projecto para promover o desenvolvimento do conceito de cidade inteligente em Macau e na zona da Grande Baía”, acrescenta a nota da universidade.

O comunicado descreve ainda a forma como a UM tem já uma fundação sólida com investigadores de classe mundial neste campo a nível de conhecimento. Este projecto de condução autónoma irá ajudar a UM a aperfeiçoar a sua capacidade de investigação num projecto descrito como “pioneiro”. Chan Wan Hei, presidente da comissão administrativa do fundo de desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (FDCT), diz ter esperança que além da investigação de veículos autónomos, a UM possa também desenvolver investigação no planeamento de transporte e gestão de tráfico em tempo real e ‘Big Data’ urbano, acelerando assim o processo de desenvolvimento de Macau no âmbito de “cidade inteligente”.

O projecto, encabeçado pelo professor Xu Chenzhong, director da Faculdade de Ciência e Tecnologia de Macau, tem obtido “resultados notáveis” graças à cooperação de vários parceiros, como as empresas de tecnologia Baidu e Haylion, e o Laboratório de Referência do Estado de Internet das Coisas da Cidade Inteligente.

Além de inteligência artificial, o projecto usa várias outras tecnologias de última geração para recolher dados. O autocarro autónomo tem 6,6 metros e capacidade para oito lugares. Em termos de operações conta com modo manual e o automático, atendendo assim aos diferentes tipos de necessidades. De acordo com o comunicado, no modo automático, o veiculo pode detectar obstáculos estáticos e dinâmicos, bem como sinais de trânsito, tais como outros veículos, peões, passadeiras e semáforos, podendo também abrandar ou parar, de acordo com cenários em tempo real. É também capaz de mudar de faixa e parar nas paragens de autocarro. A sua velocidade máxima é de 40km/h, o que cumpre os requisitos de segurança para autocarros públicos, acrescenta a instituição.

A UM irá abrir ao público o autocarro autónomo para um passeio experimental gratuito com registo prévio ‘online’, embora as datas ainda não tenham sido anunciadas.