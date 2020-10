Taxa de desemprego aumenta para 2,9%

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Entre Julho e Setembro deste ano, a taxa de desemprego situou-se nos 2,9%, o que reflecte um aumento de 0,4 pontos percentuais comparativamente com o trimestre anterior, indicam os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) divulgados na sexta-feira. Já a taxa de desemprego dos residentes foi de 4,1%, tendo esta aumentado em 0,6 pontos percentuais, em comparação com o segundo trimestre do ano. Já em comparação com o período entre Junho a Agosto de 2020, a taxa de desemprego e a taxa de desemprego dos residentes aumentou 0,1 pontos percentuais.

A DSEC indica também que a população empregada diminuiu 10.100 pessoas, em termos trimestrais, devido principalmente ao facto de o número de trabalhadores não-residentes que viviam em Macau ter descido. O número de residentes empregados baixou 1.800 pessoas.

No terceiro trimestre do ano, a população activa totalizou 403.500 pessoas e a taxa de actividade alcançou 70,3%. A população empregada fixou-se em 391.800 pessoas, menos 700, em comparação com o período precedente, enquanto que o número de residentes empregados atingiu 277.500 pessoas, mais 900.

O número de desempregados à procura do primeiro emprego representou 17,4% do total da população desempregada, ou seja, mais 1,4 pontos percentuais. A DSEC explica o aumento com o facto de os novos graduados terem entrado no mercado de trabalho.

Em termos de ramos de actividade económica, o números de empregados de lotarias, jogos de aposta e actividade de promoção de jogos foi de 76.900, e das actividades imobiliárias e serviços prestados às empresas foi de 32.700, tendo descido 5.400 e 4.800 pessoas, respectivamente. Porém, o número de empregados dos hotéis, restaurantes e similares foi de 58.900, registando um aumento de 5.500 pessoas.

Já a mediana do rendimento mensal do emprego da população empregada no terceiro trimestre fixou-se nas 15 patacas, sendo idêntica à do trimestre passado. Contudo, a mediana do rendimento mensal dos residentes empregados foi de 18.300 patacas, o que representa uma diminuição de 1.700 patacas face ao segundo trimestre do ano.

A.V.