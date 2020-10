Sulu Sou quer que Governo tome medidas para preservar o cantonense

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O deputado Sulu Sou apresentou uma interpelação escrita ao Governo alertando para o gradual desaparecimento da língua cantonense. “O cantonense é um fóssil vivo da antiga língua chinesa e os fenómenos linguísticos que apresenta são de elevado valor académico”, afirma o deputado na interpelação. “É necessário que o Governo da RAEM tome medidas mais proactivas para preservar e promover a língua”, pede o democrata.

Sulu Sou começa por apontar que o cantonense é falado por mais de 85 milhões de pessoas, não só no Sul da China, como no Sudeste Asiático, na Europa e na América. O deputado diz também que, de acordo com os censos realizados, o número de pessoas que falavam cantonense estava a aumentar nos anos anteriores à transferência de soberania, mas tem estado a decrescer desde então.

“Muitos pais estão preocupados que a tendência de cada vez mais estudantes serem analfabetos em cantonês em resultado do aumento da população imigrante e da falta de uma política de educação do cantonense”, afirmou o vice-presidente da Associação Novo Macau, acrescentando que “a longo prazo, o desaparecimento gradual ou mesmo a extinção da língua cantonense não é impossível, e a exigência de preservar a língua não é injustificada”.

Assim, Sulu Sou dirige-se à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e questiona: “A fim de alcançar o objectivo de ‘preservar o cantonense e os caracteres tradicionais chineses’, pergunto ao Governo como irá atribuir mais recursos para melhorar as qualificações dos professores de cantonense, aumentar o número de cursos de língua cantonense, proteger o desenvolvimento da carreira dos professores nativos de língua cantonense e proteger totalmente o ensino da língua cantonense?”.

O deputado eleito pela via directa pergunta também que “medidas específicas estão em vigor para travar a tendência de agravamento do analfabetismo em cantonense por parte de cada vez mais estudantes”. Por fim, Sulu Sou pergunta também se o Governo vai considerar a inclusão da língua cantonense na lista de património cultural intangível, “para que a preciosa língua local possa ser continuada e promovida”.

A.V.