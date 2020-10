Project Market regressa ao IFFAM com o objectivo de ser ponto de encontro de culturas

Maxim Bessmertny

A organização confirmou ontem que a iniciativa Project Market, do Festival Internacional de Cinema de Macau (IFFAM), irá regressar em Dezembro com filmes “cativantes” de diferentes partes do mundo. O comunicado de imprensa indica que os Project Market Awards têm como objectivo ser um ponto de encontro entre culturas, apresentando uma linha de nomes de “alto nível de talento”, fazendo a ponte entre elementos culturais da Ásia e do mundo ocidental.

Para esta 5.ª edição, será apresentada uma selecção de 14 projectos para um programa intensivo de apresentações e reuniões realizadas digitalmente com membros da indústria global, durante três dias, entre 3 e 5 de Dezembro.

Os projectos seleccionados este ano serão elegíveis para quatro prémios em dinheiro: o ‘Best Project Award’ receberá 15 mil dólares norte-americanos; o ‘Best Co-Production Award’ vai receber 10 mil dólares norte-americanos; o ‘Creative Excellent Award’ 10 mil dólares e o ‘Macau Spirit Award’ cinco mil. Além disso, os vencedores vão poder beneficiar de reuniões com potenciais colaboradores de todo o mundo, lembra a organização.

Este ano há 14 projectos a concurso, que são uma mistura de talentos já consagrados com estreantes. Mattie Do, participante na primeira edição da iniciativa, volta agora com a película de mistério “Entanglement”. Na área da ficção científica, estréia “Fellow Travellers”, de Haolu Wang e Camille Gatin. Shu Zhu vai apresentar o filme “Ash Valley”. De Macau, haverá cineastas como Maxim Bessmertny, com “Marlin”, e Sam Leong, com “The Darter”.

O júri é constituído por três pessoas e irá reunir-se com os responsáveis de cada um dos 14 projectos, para determinar os vencedores das quatro categorias durante o período em que decorre o festival. Os vencedores serão anunciados no dia 5 de Dezembro.

