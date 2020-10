PJ deteve tutor de 17 anos por suspeita de abuso sexual de quatro meninas do ensino primário

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O caso foi detectado pelas autoridades depois de uma menina do centro de explicações ter feito queixa aos pais. O suspeito foi detido pela Polícia Judiciária e terá confessado o crime. A DSEJ suspendeu o funcionamento do centro de explicações e exigiu uma revisão dos procedimentos de segurança aos responsáveis.

Um estudante de 17 anos do ensino secundário foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de abuso sexual de quatro meninas de um centro de explicações da zona norte de Macau. O suspeito trabalhou no centro de explicações durante um mês como tutor em part-time e terá agredido sexualmente quatro menores do ensino primário. O caso foi denunciado à PJ por um encarregado de educação no passado dia 22 de Outubro.

“Uma rapariga do centro de explicações da zona norte de Macau disse a um familiar ter sido tocada de forma inadequada por um dos tutores”, informou um porta-voz da PJ, citado pela TDM de língua chinesa, acrescentando que o director do centro de explicações suspendeu, de imediato, todas as actividades do centro após receber a queixa de um dos pais.

Segundo a PJ, o suspeito terá tocado nas partes íntimas das meninas, por cima das roupas, no centro de explicações. “O responsável pelo centro despediu de imediato o tutor após ter conhecimento do incidente e os pais foram notificados para ir à esquadra prestar depoimentos. Após investigação, a polícia descobriu que o suspeito terá agredido sexualmente um total de quatro meninas do centro de explicações. Depois de notificarmos a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) conseguimos identificar o suspeito através da sua escola secundária. O suspeito admitiu ter cometido o crime e presente ao Ministério Público por suspeita de abuso sexual de crianças”, disse um porta-voz da PJ.

Caso seja condenado pelo crime de abuso sexual de crianças, o suspeito incorre numa pena de prisão entre um e oito anos. Entretanto, a DSEJ encerrou temporariamente o centro de explicações em causa, condenou o comportamento do suspeito e assegurou que as vítimas vão ter acompanhamento psicológico.

“A DSEJ ficou altamente preocupada com o incidente de um homem que alegadamente tocou numa aluna de forma inadequada num centro de explicações, tal como foi relatado pela Polícia Judiciária, e condena veementemente o comportamento da pessoa envolvida”, pode ler-se no comunicado.

Para além disso, as autoridades garantiram que o processo de contratação do suspeito não foi comunicado à DSEJ pelo director do centro de explicações. “Mal tomámos conhecimento do caso enviámos pessoas ao centro de explicações para compreender a situação. O responsável pelo centro de explicações admitiu não ter feito a declaração exigida pela DSEJ quando contratou o suspeito este mês”, indicou a DSEJ em comunicado.

Na sequência deste caso, a DSEJ suspendeu o funcionamento do centro de explicações e exigiu uma revisão dos procedimentos de segurança aos responsáveis tendo e vista a protecção dos estudantes. Para colmatar o encerramento do estabelecimento, a DSEJ referiu também que irá assegurar os serviços de explicações a todos os alunos do centro e que irá prestar todo o apoio e assistência adequados aos estudantes e pais afectados pelo incidente.