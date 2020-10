Observação médica obrigatória para todos visitantes de Kashgar nos últimos 14 dias

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A partir do meio-dia de ontem, todos os visitantes de Macau que tenham visitado o distrito de Kashgar nos últimos 14 dias são obrigados a quarentena obrigatória. Os Serviços de Saúde justificaram a medida com o aumento do número de casos assintomáticos na província de Xinjiang.

Os Serviços de Saúde anunciaram que todos os visitantes do distrito de Kashgar, na província de Xinjiang, são obrigados a cumprir quarentena obrigatória de 14 dias num dos hotéis designados ao entrarem em Macau. A medida foi implementada ontem a partir do meio-dia e justificada na conferência de imprensa semanal do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus depois de as autoridades de Kashgar terem confirmado a existência de 137 casos assintomáticos da doença causada pelo novo coronavírus, relacionados com uma adolescente infectada, e também sem sintomas, detectada no sábado, durante um exame de rotina.

“Devido à situação epidémica em Kashgar, na província de Xinjiang, onde há mais de 130 indivíduos infectados assintomáticos, a partir das 12 horas do dia 26 de Outubro todos os indivíduos que tenham estado nos últimos 14 dias neste distrito são obrigados a fazer quarentena em Macau. Iremos acompanhar o desenvolvimento epidémico e apelamos a todos os residentes de Macau que evitem deslocar-se a Kashgar”, referiu Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde, acrescentando que, até ao momento, as autoridades locais registaram apenas 15 turistas com histórico de viagem em Kashgar, mas apenas um ainda não abandonou o território.

A coordenadora do Núcleo de Prevenção de Doenças Infecciosas e Vigilância de Doença garantiu, no entanto, que o risco de infecção local é baixo. “Os Serviços de Saúde têm a responsabilidade de acompanhar os turistas que se tenham deslocado a Kashgar. Há um turista do interior da China que está em Macau e que visitou Kashgar, mas já se passaram mais de 14 dias e, como vai sair amanhã [hoje], o risco é baixo”, frisou Leong Iek Hou.

Para além da localidade de Kashgar, a quarentena é também imposta a quem tenha visitado Qingdao nos 14 dias anteriores à entrada em Macau. Lo Iek Long, médico-adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, frisou que serão adoptadas novas medidas de prevenção e controlo de acordo com a evolução da epidemia. “Estamos a ajustar as medidas de forma activa. Os indivíduos assintomáticos são sempre difíceis de detectar e, por isso, pedimos a todas as pessoas para que façam o teste de ácido nucleico pois em Kashgar descobriram o primeiro caso num teste de rotina. A província de Xinjiang já tem 138 casos e ainda estão numa fase muito precoce para apresentarem sintomas. Se calhar, com a passagem do tempo, vão começar a mostrar sintomas”, indicou o representante dos Serviços de Saúde.

O médico adiantou também que não estão reunidas as condições para alterar as medidas de utilização de máscara. “As medidas de combate à epidemia serão sempre ajustadas. Actualmente estamos quase no Inverno e verificámos o surgimento de casos em Cantão e noutras regiões e, por isso, não vamos alterar as medidas de utilização de máscaras. Os residentes têm de compreender que estas políticas são para reduzir a transmissão epidémica”, disse Lo Iek Long.

Nova ronda de distribuição de máscaras começa a 29 de Outubro

Na conferência de imprensa, Lo Iek Long anunciou que a 23.ª ronda do programa de distribuição de máscaras vai arrancar na próxima quinta-feira e irá incluir todos os cidadãos de Macau. “A 23.ª ronda do programa de distribuição de máscaras vai começar no dia 29 de Outubro e irá prolongar-se por um período de 30 dias, ou seja, até 30 de Novembro os cidadãos vão poder adquirir 30 máscaras por 24 patacas. O programa abrange portadores de BIR, permanente e não permanente, ‘bluecards’ e estudantes”, afirmou o médico do Hospital Conde São Januário, acrescentando que o posto de venda na Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores do Bairro de San Kio não será incluído na 23.ª ronda e que os serviços do Centro de Saúde de São Lourenço serão encerrados a partir do dia 31 de Outubro devido a alteração das instalações. Em comunicado, os Serviços de Saúde explicaram que os serviços do Centro de Saúde de São Lourenço serão substituídos a partir do dia 3 de Novembro com a abertura do Centro de Saúde da Praia do Manduco.

Vacinas da gripe distribuídas em Macau sem risco para a população

A menos de um mês do início do Inverno, a procura da vacina da gripe tem aumentado no território, mas as recentes mortes na Coréia do Sul relacionadas com a administração de uma vacina contra a gripe fabricada em França e distribuída em Macau, as autoridades de Saúde fizeram questão de frisar que a situação está controlada. “As autoridades da Coréia já analisaram 44 casos e muitos dos pacientes tinham doenças crónicas. Na verdade, esses casos de morte não têm relação directa com as vacinas e não vamos suspender o plano de vacinação contra a gripe”, referiu Leong Iek Hou.

“A vacinação utilizada em Macau é produzida por uma empresa francesa que representa mais de 50% da vacinação utilizada no mundo. Já entrámos em contacto com o fornecedor para saber mais informações sobre os lotes utilizado em Macau e tivemos a garantia de que são diferentes dos que foram usados na Coréia do Sul”, acrescentou a coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde.