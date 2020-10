Macau registou aumento de transacções com dispositivos móveis no terceiro trimestre

FOTOGRAFIA: GCS

As transacções comerciais realizadas em Macau com dispositivos móveis, entre Julho e Setembro, ultrapassaram o valor total registado em 2019, anunciou o secretário para a Economia e Finanças. Lei Wai Nong assinalou que o surto epidémico revelou ser uma oportunidade para o impulso da economia digital e que a diversificação económica de Macau deve passar pelo “desenvolvimento de modelos de negócios digitais e da tecnologia”.

O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, revelou que as transacções comerciais realizadas por dispositivos móveis em Macau aumentaram no terceiro trimestre de 2020 e que ultrapassaram os valores totais do ano anterior. No discurso inaugural do Fórum para o Comércio e o Investimento Internacionais 2020 e do Fórum sobre Oportunidades de Negócios nas Actividades de Franquia e em Cadeias de Lojas de Marcas Internacionais, Lei Wai Nong frisou que o desenvolvimento digital dos mercados ganhou “mais impulso e celeridade” com o surto epidémico e que as transacções comerciais locais através de dispositivos móveis entre Julho e Setembro deste ano ultrapassaram todo o valor registado em 2019.

“O consumo ‘online’ viu o seu peso reforçado com um aumento anual de 30%. Com o surto da epidemia, este processo de desenvolvimento digital dos mercados ganhou ainda mais impulso e celeridade, uma realidade confirmada pelos 18,52 milhões de transacções comerciais locais efectuadas por dispositivos móveis durante o terceiro trimestre do corrente ano, correspondentes a um montante de 1,85 mil milhões de patacas, valor que ultrapassa a quantia total de transacções comerciais de todo o ano passado”, disse o secretário para a Economia e Finanças.

No actual contexto epidémico, Lei Wai Nong frisou que a economia digital, “baseada principalmente na rede de Internet”, demonstrou ter uma “elevada capacidade de resistência” e uma “vitalidade sustentada” com “forte resiliência explorável” num ambiente de “decréscimo económico a nível mundial”. “A economia digital desempenhou um papel importante no apoio à retoma de actividades profissionais e produtivas, na revitalização da economia e na expansão de oportunidades de negócios, através da promoção de consumos electrónicos nas plataformas inteligentes, assegurados pelos instrumentos digitais”, referiu o secretário, acrescentando ainda que, no terceiro trimestre de 2020, o “número de dispositivos e código QR destinados a pagamento móvel autorizados na região até à presente data atingiu os 63 mil, o que equivale a um aumento de 80%, em comparação com o período homólogo do ano passado”.

Na opinião de Lei Wai Nong, a economia digital irá figurar como um “agente impulsionador” para o desenvolvimento económico sustentável no período “pós-epidemia” e apontou para o “desenvolvimento de modelos de negócios digitais e da tecnologia” como um possível caminho para a diversificação da economia de Macau. “A epidemia continua a ter um grande impacto sobre a economia mundial, o que, visto de uma perspectiva mais objectiva, tornou-se uma importante oportunidade para acelerar a transformação do comércio tradicional e do comércio da cadeia de valores para o comércio digital. A economia digital figurará como um agente impulsionador para um desenvolvimento económico sustentável, no período pós-epidemia”, referiu o secretário para a Economia e Finanças.

Por isso, Lei Wai Nong anunciou que Macau, “enquanto uma plataforma relevante que liga a China com o exterior”, irá reforçar o “desenvolvimento de modelos de negócios digitais e da tecnologia”, por forma a aperfeiçoar “o mecanismo de transformação dos resultados científicos e tecnológicos em produtos e acelerar a formação do modelo de desenvolvimento organicamente integrado entre ‘Indústria – Academia – Investigação’, para que “a ciência e a tecnologia possam desempenhar um papel mais activo na promoção do desenvolvimento da economia digital e da diversificação adequada da economia”.