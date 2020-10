Governo vai conceder subsídios para trabalhadores com deficiência

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Os trabalhadores portadores do cartão de registo de avaliação de deficiência vão poder requerer um subsídio complementar aos seus rendimentos. A proposta foi apresentada na passada sexta-feira pelo Conselho Executivo. O Governo apresentou também uma proposta de lei para reforçar a supervisão da actividade farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa.

O Conselho Executivo apresentou na sexta-feira o projecto de regulamento administrativo intitulado “Plano do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência”. O diploma prevê que os trabalhadores locais, portadores do cartão de registo de avaliação de deficiência, possam requerer um subsídio complementar aos seus rendimentos, caso o número de horas de trabalho prestado cumulativamente no mês for igual ou superior a 128 horas e o rendimento do trabalho daquele mês for inferior ao valor de 6.656 patacas.

O diploma tem como objectivo “apoiar e incentivar a integração social e laboral de pessoas portadoras de deficiência, permitindo-lhes obter a protecção salarial”, dado que os cidadãos com deficiência foram excluídos do âmbito da aplicação da lei do salário mínimo para os trabalhadores.

Este plano de subsídios para os trabalhadores com deficiência vai entrar em vigor no próximo domingo, dia 1 de Novembro. O Conselho Executivo explica que os trabalhadores locais titulares do cartão de registo de avaliação da deficiência, quando o número de horas de trabalho prestado cumulativamente no mês for igual ou superior a 128 horas e o rendimento do trabalho daquele mês for inferior ao valor de 6.656 patacas do salário mínimo mensal, podem requerer o subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para compensar essa diferença.

O diploma estipula também que, quando o número de horas de trabalho prestado cumulativamente no mês for inferior a 128 horas e o rendimento do trabalho daquele mês for inferior ao montante calculado com base em 32 patacas por hora do salário mínimo, pode também ser atribuído o subsídio dessa diferença. Caberá à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) fazer a apreciação dos pedidos de subsídio e a sua atribuição.

O Conselho Executivo apresentou também a proposta de lei da actividade farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e da inscrição de medicamentos tradicionais chineses, que estabelece o regime de inscrição de medicamentos tradicionais chineses, “de modo a reforçar a supervisão da actividade farmacêutica de medicina tradicional chinesa, garantir ainda mais a qualidade e a segurança dos medicamentos tradicionais chineses fabricados, importados e circulados legalmente em Macau, aumentando a competitividade da exportação de medicamentos tradicionais chineses fabricados em Macau, apoiando o desenvolvimento da indústria de medicina tradicional chinesa e promover a diversificação adequada da indústria”, lê-se no comunicado do Conselho Executivo.

Quanto aos procedimentos para a gestão e supervisão da actividade farmacêutica, a proposta de lei vai regular a obrigatoriedade de obtenção de licenças para o fabrico, importação, exportação, comércio por grosso e a retalho de medicamentos tradicionais chineses e vai estipular as disposições relativas à encomenda do fabrico de medicamentos. Já relativamente à inscrição de medicamentos tradicionais chineses, a proposta de lei estabelece o regime de inscrição de medicamentos tradicionais chineses, designadamente o preparado composto de medicina tradicional chinesa derivado de prescrição clássica famosa, “proporcionando mais espaço de desenvolvimento para o sector de medicina tradicional chinesa”.

O Conselho Executivo também concluiu o debate da proposta de lei dos benefícios fiscais para o exercício das actividades destinadas à inovação científica e tecnológica. Nesta proposta de lei já enviada à Assembleia Legislativa, é sugerido que podem gozar de benefícios fiscais no âmbito do imposto complementar de rendimentos, do imposto do selo sobre transmissões de bens imóveis, da contribuição predial urbana, bem como, relativamente aos seus trabalhadores, os empresários comerciais, pessoas singulares ou colectivas que se dediquem, essencialmente, ao exercício das actividades de inovação científica e tecnológica, por um período superior a um ano, ainda que sejam contribuintes do grupo A do imposto complementar de rendimentos, sendo os benefícios fiscais aplicáveis ao imposto complementar de rendimentos e ao imposto profissional a partir de 2021.

Esta proposta de lei propõe a criação de uma Comissão de Avaliação, composta por representantes da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), da Direcção dos Serviços de Economia, e do Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau, bem como por individualidades de reconhecido mérito no sector industrial e comercial, e de reconhecido mérito no sector académico, com o objectivo de “concretizar a imparcialidade e o profissionalismo aquando do pedido de benefícios fiscais”.

O Governo também deu luz verde ao regulamento administrativo que prevê que o Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético se integre na Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA). A integração dos dois serviços vai acontecer no dia 1 de Janeiro de 2021.

Lei do hino e da bandeira vai ser alterada

Na apresentação dos novos diplomas, André Cheong, secretário para a Administração e Justiça e também porta-voz do Conselho Executivo, adiantou que o Governo vai avançar com alterações à lei do hino e da bandeira, noticiou a Rádio Macau. Porém, o secretário não adiantou mais detalhes e disse apenas: “No ano passado, já fizemos a nossa alteração da lei de hino e bandeira e, de acordo com esta alteração do Estado, também temos de fazer as respectivas alterações para corresponder e adaptar a nova alteração da lei nacional de hino e de bandeira”. Recorde-se que foi aprovada em Pequim uma revisão da lei da bandeira e do hino para Macau e Hong Kong que alarga os casos considerados crime.

Governo não chegou a acordo com a Polytex, garante André Cheong

Depois de a Polytex ter decidido desistir do pedido de indemnização ao Governo de 25 mil milhões de patacas, o secretário para a Administração e Justiça garantiu que isso não foi fruto de um acordo entre a Administração e a empresa. De acordo com a Rádio Macau, André Cheong esclareceu: “Não fizemos nada. O Governo não tem qualquer acordo com o recorrente para que retirassem a acção”. “Se tomaram essa decisão [foi] por própria iniciativa”, acrescentou. Recorde-se que no dia 12 de Outubro o gabinete do Tribunal de Última Instância (TUI) anunciou, em comunicado, que a empresa promotora do projecto imobiliário do Pearl Horizon tinha desistido da acção, onde a empresa pedia que lhe fossem ressarcidos prejuízos, incluindo por danos emergentes, lucros cessantes e a título de perda de oportunidades na ordem de 25 mil milhões de patacas. Também Leonel Alves, advogado da Polytex, já tinha dito, a 14 de Outubro, que não tinha havido nenhum acordo nem negócio subjacente entre a empresa e o Governo da RAEM.