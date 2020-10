Executivo avança este ano para avaliação do ambiente ecológico das áreas marítimas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Numa resposta ao deputado Sulu Sou, que questionou o Governo sobre as mortes de golfinhos e sobre a protecção dos ecossistemas marinhos, a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) indicou que será lançada, este ano, uma avaliação sobre o ambiente ecológico das áreas marítimas da região, que servirá como referência para a gestão ambiental das mesmas. Na resposta, a DSAMA reitera que é difícil determinar as causas das mortes dos golfinhos.

O deputado Sulu Sou tinha enviado ao Executivo uma interpelação escrita com o título “A sucessiva morte de golfinhos fez ecoar o alarme e urge proteger os ecossistemas marinhos”. Sulu Sou recebeu no domingo a resposta da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA). O organismo do Governo diz não conseguir determinar as causas das mortes dos golfinhos e adiantou que será lançada este ano uma avaliação sobre o ambiente ecológico das áreas marítimas de Macau.

Na interpelação escrita, Sulu Sou começou por lembrar que, nos últimos 14 meses, foram encontrados seis golfinhos brancos chineses mortos nas zonas marítimas de Macau. O deputado lembrou que estes golfinhos “são há muito tempo considerados como espécie ameaçada de extinção pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção e estão incluídos na lista I dos principais animais protegidos a nível nacional”. Segundo os dados do deputado, “a população de golfinhos brancos na foz do Rio das Pérolas poderá descer significativamente, 74% devido à acumulação de grande quantidade de metais pesados e de contaminantes nos seus corpos”.

“A descoberta consecutiva de cadáveres de golfinhos nos últimos anos em Macau significa que a poluição do meio marítimo faz soar um grande alarme para os seres humanos, do ponto de vista da monitorização biológica”, lê-se na interpelação de Sulu Sou.

Assim, o deputado começa por perguntar qual a principal causa de morte dos golfinhos na foz do Rio das Pérolas e se o número de golfinhos brancos tem tendência a diminuir segundo as estatísticas oficiais. Na resposta, assinada por Wong Soi Man, directora da DSAMA, é referido que, devido ao estado de decomposição dos cadáveres e ao facto de a identificação da morte dos golfinhos estar condicionada pelo teste patológico e pelo estudo toxicológico, por exemplo, “se torna difícil determinar, só através de autópsia, as causas precisas que contribuíram para a morte do animal”.

Na interpelação, o democrata pediu ao Governo que elabore um zoneamento marítimo funcional que estabeleça reservas naturais marinhas e que elabore leis e regulamentos para reduzir a poluição marítima e proteger a biodiversidade. A DSAMA respondeu que “o Governo da RAEM deu início aos trabalhos preparatórios para a elaboração do zoneamento marítimo funcional, em conformidade com a Lei de Bases da Gestão das Áreas Marítimas”. O organismo fez também saber que será lançada este ano uma avaliação sobre o ambiente ecológico das áreas marítimas de Macau, “a qual servirá como referência para o aperfeiçoamento da gestão ambiental das áreas marítimas da RAEM”.

Na interpelação, Sulu Sou falou também dos aterros que estão a ser construídos pelo Governo e questionou: “De que mecanismos legais dispõem as autoridades para avaliar os impactos negativos das obras de aterro sobre o meio ambiente marinho?”. A DSAMA lembrou que qualquer projecto relacionado com obras de aterro está sujeito à avaliação de impacto ambiental, “sendo obrigatório tomar medidas de mitigação adequadas segundo o respectivo relatório, bem como realizar monitorização e examinação ambientais, no sentido de reduzir os impactos provocados pelo projecto sobre o ambiente”.

A DSAMA frisou também que já estabeleceu um mecanismo de monitorização das áreas marítimas, que abrange actividades como obras marítimas, através de inspecção no local e através de videovigilância. “Com base no presente mecanismo, serão realizados trabalhos de melhoria em tempo oportuno”, indicou o organismo.