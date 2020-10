MP recebeu mais três casos suspeitos de falsificação de documentos para residência

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Três alegados casos de falsificação de documentos nos pedidos de fixação de residência por investimento aprovados pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) foram sinalizados pelo Comissariado contra a Corrupção e enviados ao Ministério Público para investigação. Cerca de duas semanas após a condenação de Jackson Chang a uma pena de prisão efectiva de dois anos pelo Tribunal Judicial de Base, o Ministério Público vai agora dar seguimento a mais três possíveis processos de irregularidades no IPIM.

Eduardo Santiago



O Comissariado contra a Corrupção (CCAC) identificou três casos suspeitos de falsificação de documentos nos pedidos de fixação de residência através de investimento e remeteu os processos ao Ministério Público (MP), anunciou ontem o organismo em comunicado, cerca de duas semanas depois de um julgamento que envolveu altos funcionários do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), organismo que aprova estas autorizações de residência.

De acordo com o comunicado divulgado ontem pelo CCAC, o primeiro caso é relativo a um requerente que, “há alguns anos”, através de um familiar, adquiriu “uma fracção habitacional em Macau, registando-se como proprietário e requerendo, na qualidade de proprietário, junto do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), a autorização de residência temporária”.

Na sequência das investigações, as autoridades chegaram à conclusão que o requerente passou uma “procuração irrevogável” para proteger os direitos e interesses do seu familiar e que a fracção em causa “foi adquirida e habitada pelo referido familiar do requerente”, sendo que “logo após a obtenção do estatuto de residente permanente de Macau por parte do requerente, o familiar em causa vendeu, de forma imediata, a fracção”.

O segundo caso está relacionado com uma pessoa suspeita de adquirir “há alguns anos e de forma simulada, duas fracções habitacionais e requerido, junto do IPIM, a autorização de residência temporária”. O CCAC verificou mais tarde que as duas fracções habitadas eram propriedade de “um familiar do requerente, tendo sido a transacção de compra e venda das referidas frações simulada”. “Logo após a obtenção do estatuto de residente permanente de Macau por parte do requerente, a propriedade de uma das fracções foi transferida de volta para o referido familiar e a outra foi vendida directamente por esse familiar com recurso a uma ‘procuração irrevogável’”, indicou o CCAC.

Por fim, o último caso diz respeito a um residente do interior da China que, “no processo de pedido de autorização de residência temporária por aquisição de bem imóvel, terá obtido a autorização de residência em Macau através da apresentação de documentos de habilitações académicas falsos”. “Constatou-se que os documentos referentes a habilitações académicas entregues por aquele residente do interior da China não correspondem à realidade, sendo que o mesmo não frequentou a respectiva escola secundária nem ali se graduou”, pode ler-se no comunicado. Os três casos suspeitos de falsificação de documentos nos pedidos de fixação de residência por investimento foram remetidos ao Ministério Público para averiguação, sendo que os suspeitos “terão cometido o crime de falsificação de documento previsto na Lei da Imigração Ilegal e da Expulsão”.

Recorde-se que no julgamento que envolveu altos funcionários do organismo que aprova autorizações de residência por investimento, o ex-presidente do IPIM, Jackson Chang, acabou por ser condenado pelo Tribunal Judicial de Base a uma pena de prisão efectiva de dois anos, mas somente por violação de segredo e inexactidão dos rendimentos.

Num processo que envolveu um total de 26 arguidos, além do antigo responsável do IPIM até 2018, Jackson Chang, da sua mulher e filha (ambas absolvidas) e do casal de comerciantes (condenados com penas entre 12 e 18 anos), foram também acusados, por irregularidades, a ex-vogal executiva Glória Batalha, que acumulava com a função de secretária-geral adjunta do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e um antigo director adjunto do Gabinete Jurídico e de Fixação de Residência do IPIM.

Glória Batalha foi condenada a uma pena de prisão efectiva de um ano e nove meses por um crime de abuso de poder e dois de violação, enquanto que o antigo director adjunto do Gabinete Jurídico e de Fixação de Residência do IPIM, Miguel Ian Iat Chun, foi condenado a uma pena de prisão efectiva de quatro anos por falsificação de documentos.

O IPIM foi criado em 1994 com o objectivo de auxiliar as autoridades de Macau na promoção do comércio externo, captação de investimentos, ao desenvolvimento de convenções e exposições, à cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa, entre outros projectos de cooperação externa.