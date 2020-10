Margarethe von Trotta e Fassbinder no regresso do Kino

Rita Wong

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS



Está de volta o festival cujo protagonista é o cinema alemão. Pela mão da CUT, desta vez o festival distribui os filmes pelo Cinema Alegria e pelo Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman. Entre os dias 6 e 16 de Novembro, Fassbinder, von Trotta e Wim Wenders vão passar por Macau.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

À 5.ª edição do Festival de Cinema Alemão Kino de Macau, os filmes deixam de ser exibidos na Cinemateca Paixão e passam a poder ser vistos, entre os dias 6 e 16 de Novembro, no Cinema Alegria e no Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman. Aqui serão exibidos, no total, 12 filmes alemães, com destaque para Rainer Werner Fassbinder, Margarethe von Trotta e Wim Wenders.

Ao PONTO FINAL, Rita Wong, directora da associação audiovisual CUT, começou por destacar que, mesmo no contexto de pandemia, Macau continua a poder acolher um festival físico, em contraste com o que acontece em Hong Kong, por exemplo. “O festival é organizado em coordenação com o Instituto Goethe de Hong Kong, mas em Hong Kong, devido à situação epidémica, eles só podem fazer um festival online com uma pequena parte nos cinemas”, lembrou.

Até aqui, a Cinemateca Paixão era uma das casas que acolhia o festival de cinema alemão, mas, pelo facto de a CUT não ter conseguido revalidar o contrato de concessão do espaço, este ano os filmes do Kino vão passar a ser exibidos no Cinema Alegria e no Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman, um “edifício histórico” com diferentes salas de pequena escala e onde a organização vai aproveitar para, além de exibir os filmes, organizar debates. “Queremos que neste sítio haja mais programas educativos, então, depois da exibição dos filmes, irão haver debates. Queremos que o programa naquele espaço seja mais didático”, explicou Rita Wong. Já o Cinema Alegria “será mais para um público de massas, porque o espaço é maior”.

A livraria Pin-To Livros & Música também será palco de discussões sobre cinema alemão, em que críticos de cinema, filósofos, poetas e escritores vão conduzir sessões de debate acerca dos filmes exibidos. “Na primeira sessão vamos falar sobre a filosofia em Hannah Arendt, a filosofia dos seus estudos. Outra sessão será sobre o cinema de Fassbinder. Outro será sobre Wim Wenders e Peter Handke. Outra será sobre Judith Kerr”, detalhou Rita Wong, acrescentando que a festa de encerramento do festival vai acontecer no dia 16 no Hotel Royal.

Segundo a responsável da CUT, no ano passado, o Kino levou cerca de um milhar de pessoas à Cinemateca Paixão. Este ano, Rita Wong espera que haja “um pouco mais” de espectadores. “Nos últimos anos, o festival alemão tem sido um dos preferidos”, referiu.

“O público gosta muito e nós quisemos manter este programa. O Instituto Goethe tem trabalhado de perto connosco e sempre quis que o Kino continuasse a vir para Macau, mesmo este ano”, disse, em referência ao facto de este ano a CUT ter perdido o concurso para a concessão da Cinemateca Paixão. Terá, então, o facto de a CUT ter deixado de operar a Cinemateca Paixão prejudicado a realização das iniciativas da associação? “Não tenho a certeza. A parte mais difícil para nós era encontrar espaços”, respondeu. Este ano, a tarefa é acumular parcerias para que, mesmo sem a Cinemateca Paixão, a CUT possa continuar a realizar o festival, concluiu Rita Wong.

Enfant Terrible – Oskar Roehler

O primeiro filme que Rita Wong destaca não é de Rainer Werner Fassbinder, mas é sobre Rainer Werner Fassbinder. “Enfant Terrible” é obra do realizador Oskar Roehler, também ele alemão. O filme, lançado este ano, retrata a vida de Fassbinder. Roehler dedica-se a “um dos maiores ícones do cinema da Alemanha da segunda metade do século XX”, como descreve a organização do festival Kino. Em Macau, o filme, que estreou na Alemanha no início de Outubro, fará a sua estreia no continente asiático. “É muito interessante para o público de Macau conhecer o mestre”, comentou Rita Wong. O filme será exibido no Cinema Alegria na sexta-feira, dia 6 de Novembro, pelas 21h15.

Hannah Arendt – Margarethe von Trotta

Margarethe von Trotta é a realizadora em foco na 5.ª edição do Kino. Como tal, o festival de cinema alemão vai mostrar em Macau “Hannah Arendt”, um filme da realizadora alemã, de 2012, que se centra na filósofa de origem judaica que cunhou o conceito de “banalidade do mal”, quando cobria jornalisticamente os julgamentos de ex-oficiais nazis em 1961. Barbara Sukowa é a actriz principal do filme, tal como acontece nos outros dois filmes de von Trotta em exibição no Kino deste ano. “Ela é a sua actriz preferida, tem uma capacidade extraordinária de dar corpo à personagem que a realizadora pretende. Em todos estes filmes, a actriz ganhou vários prémios para melhor representação em todo o mundo”, descreveu Rita Wong. “Hannah Arendt” será exibido no Cinema Alegria, no dia 7 de Outubro, pelas 16h30.

Rosa Luxemburg – Margarethe von Trotta

O segundo filme de Margarethe von Trotta a ser exibido em Macau é “Rosa Luxemburg”, também ele sobre uma personagem histórica. A filósofa e economista de nacionalidade polaca é o foco do filme de von Trotta. “O filme traça o desenvolvimento político e moral de Luxemburg, desde jornalista e autora até dissidente. Retratado magistralmente por von Trotta através da habitual Barbara Sukowa, a personagem de Luxemburg ganha vida no ecrã com mais profundidade e complexidade”, descreve o festival de Macau. Rita Wong explica: “É também sobre uma personagem real na história. Este é mais político, que fala sobre a sua vida política e sobre as ideias de luta”. “Rosa Luxemburg”, de 1986, será exibido no Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman no dia 14 de Novembro, às 19h30.

Marianne & Juliane – Margarethe von Trotta

O terceiro e último filme a ser exibido no Kino da autoria de Margarethe von Trotta é “Marianne & Juliane”. Este filme de 1981, que segue o percurso de duas irmãs: uma, rebelde na juventude, torna-se jornalista e militante de um movimento feminista; e a outra, submissa nos seus primeiros anos, revolta-se contra a sociedade que considera injusta e hipócrita e torna-se terrorista urbana. O clássico do cinema alemão venceu vários prémios internacionais. “Se for para escolher um filme de Margarethe von Trotta, eu recomendo este”, comentou Rita Wong. “Marianne & Juliane” é exibido no Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman, no dia 16 de Novembro, pelas 19h30.

Wim Wenders, Desperado – Eric Friedler e Campino

O Kino marca também o 75.º aniversário de Wim Wenders, considerado um dos pioneiros do Novo Cinema Alemão e um dos mais influentes representantes do cinema contemporâneo. “Wim Wenders, Desperado” é um documentário com material de arquivo nunca antes exibido e encontros extraordinários com companheiros e testemunhos de Francis Ford Coppola, Willem Dafoe, Andie MacDowell, Hanns Zischler, Patti Smith e Werner Herzog, que oferece uma visão única da vida e obra de um dos artistas mais multifacetados da nossa época. “Ao ver este documentário, podemos compreender melhor a sua carreira e vida. Vamos adorá-lo depois de vermos este documentário”, comentou Rita Wong. “Wim Wenders, Desperado” estará no Cinema Alegria no dia 13 de Novembro, às 21h15.

Faraway, So Close! – Wim Wenders

“Faraway, So Close!”, de 1993, segue a história do anjo Cassiel, que, ao contrário do seu amigo Damiel, optou por não se tornar humano, apesar de lhe terem sido contadas as alegrias da vida. Cassiel só se torna humano na Berlim reunificada, mas rapidamente se envolve num empreendimento criminoso que ameaça a sua vida recém-descoberta e os seus amigos. Esta é a história contada por Wim Wenders, que lhe valeu o prémio do júri do Festival de Cannes em 1993. O filme será exibido a 15 de Novembro, pelas 19 horas, no Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman.