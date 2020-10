Ho Iat Seng apresenta Linhas de Acção Governativa em Novembro

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

As Linhas de Acção Governativa para o ano financeiro de 2021 vão ser apresentadas em 16 de Novembro, na Assembleia Legislativa, pelo líder do Executivo, anunciaram ontem as autoridades. Depois da apresentação do “Relatório das Linhas de Acção Governativa [LAG] para o ano financeiro de 2021”, Ho Iat Seng regressa, no dia seguinte, à Assembleia Legislativa (AL) para responder às perguntas dos deputados.

Os debates setoriais LAG para 2021 vão decorrer entre 25 de Novembro e 4 de Dezembro, entre as 15:00 e as 24:00, começando com a área da Administração e Justiça; Economia e Finanças (dia 27), Segurança (dia 30), Assuntos Sociais e Cultura (dia 2) e Transportes e Obras Públicas (dia 4), de acordo com um comunicado do GCS.

No início de Outubro, recorde-se, Ho Iat Seng anunciou que vai injectar 20 mil milhões de patacas da reserva financeira no orçamento, insuficiente para chegar até final do ano. Devido à “situação irrecuperável das receitas”, o orçamento poderá só ser suficiente até final do corrente mês, apesar de já ter sido injectada uma verba de 40 mil milhões de patacas no primeiro semestre deste ano, disse, à margem das cerimónias do 71.º aniversário da implantação da República Popular da China. Em Abril, o Governo apresentou uma proposta de alteração do orçamento para 2020 à AL, onde foi ajustada a previsão anual da receita bruta do jogo de 260 mil milhões de patacas para 130 mil milhões de patacas, indicou.

Entre Janeiro e Agosto, as despesas públicas cresceram, muito por causa dos apoios concedidos pelo Governo devido ao impacto da pandemia na economia, com as autoridades a avançarem com ajudas extraordinárias à população e às pequenas e médias empresas. Com a imposição de restrições fronteiriças e com a suspensão dos vistos turísticos da China, cuja emissão foi retomada no final do mês passado, as receitas totais dos casinos registaram uma quebra de 90% em Setembro, em relação a igual período de 2019. Em Agosto, o número de visitantes caiu 93,7%, em Agosto de 2020, comparativamente com o período homólogo do ano passado. Em 2019, o território recebeu quase 40 milhões de visitantes.