Duelo entre líderes estende passadeira para o título

Benfica de Macau e Chao Pak Kei, os dois lideres da tabela classificativa apenas com vitórias, vão defrontar-se no domingo numa partida que pode vir a ser decisiva para as contas do vencedor da taça da Associação de Futebol de Macau. Diego Patriota, do Chao Pak Kei, diz que o vencedor dará “um passo gigantesco para o título”, enquanto que Vítor Almeida, do Benfica, diz que será “um clássico” entre as duas melhores equipas de Macau dos últimos anos.

O Estádio de Macau vai receber no próximo domingo, às 19h00, o desafio grande da temporada entre os dois lideres da competição. Benfica de Macau e Chao Pak Kei contam por vitórias os jogos disputados e o vencedor deste duelo irá dar um “passo gigantesco para o título”, considera Diego Patriota.

“É mais uma final, um jogo teoricamente mais importante entre duas equipas que têm ditado o ritmo do futebol macaense nos últimos dois ou três anos. O Chao Pak Kei e o Benfica têm feito sempre bons jogos a nível de qualidade técnica e táctica, então é mais um jogo importante. São as duas equipas que estão na ponta da tabela, que não perderam, e que têm o objectivo de ser campeão em todas as competições que disputam”, disse o médio do Chao Pak Kei ao PONTO FINAL.

Diego Patriota recorda, porém, que as duas equipas estão com 12 pontos, mais três que o Ching Fung, que ocupa o terceiro lugar da tabela, e que poderá também ter uma palavra a dizer na competição. “Teoricamente, no papel, são os dois candidatos ao título, mas não podemos desmerecer outras equipas que vêm logo atrás. Se houver um empate eu acho que o Ching Fung se relança também na corrida”, concluiu o médio brasileiro.

Do lado do Benfica, Vitor Almeida descreveu este duelo como “um clássico dos últimos anos do futebol de Macau”, mas não considera a partida decisiva. “Têm sido as duas melhores equipas, sem dúvida que é um jogo de grau elevado. Não é decisivo porque há outras jornadas, mas havendo confronto directo, quem ganhar vai partir em vantagem para ganhar a competição”, apontou.

O defesa central das ‘águias’ recordou que a pandemia teve também um grande impacto no futebol local, fazendo com que a maior parte das equipas não investisse tanto, o que desnivelou um pouco a competição. “A pandemia começou a afectar Macau numa altura em que as equipas preparavam-se para trazer jogadores estrangeiros. O Benfica já os tinha e o Chao Pak Kei já estava a preparar a equipa para a AFC [Taça da Confederação Asiática]. Tanto o Benfica como o Chao Pak Kei, também porque fizeram investimento para isso, estão uns furos acima nesta competição”, prosseguiu, em declarações ao PONTO FINAL, garantindo que o espírito do emblema que defende há três anos é o mesmo de sempre: “vencer, independentemente do adversário”. “Será um jogo muito difícil, mas o objectivo são os três pontos”, concluiu.

A jornada abre hoje com um duelo entre a Casa de Portugal e a equipa da Polícia, às 21h00. Amanhã, às 16h00, o Monte Carlo defronta o Ka I, seguindo-se um confronto entre o Hang Sai e o Ching Fung, às 19h00. Por fim, no domingo, após o clássico entre os dois lideres, o Sporting de Macau vai medir forças com o Lun Lok, às 21h00.