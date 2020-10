Autoridades de Macau garantiram a José Augusto Duarte que não houve pressões à Casa de Portugal

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

José Augusto Duarte, embaixador de Portugal em Pequim, disse ontem que as autoridades de Macau lhe tinham dado a garantia de que não fizeram qualquer pressão para que a Casa de Portugal encerrasse abruptamente a exposição do World Press Photo. Ao PONTO FINAL, José Augusto Duarte constatou ainda que há trabalho a fazer nas relações China-Portugal, nomeadamente no investimento, trocas comerciais e cultura.

De visita a Macau, o embaixador português em Pequim disse ontem que as autoridades do território com quem se encontrou durante a sua visita de três dias lhe deram a garantia de que não fizeram qualquer pressão para que a exposição do World Press Photo fosse encerrada subitamente. “O assunto foi abordado por mim mais do que uma vez com as autoridades locais, que asseguraram que efectivamente não houve pressões, nem interferência nenhuma por parte deles”, disse José Augusto Duarte ao PONTO FINAL, acrescentando que o assunto não foi abordado “de forma tão desenvolvida” nos encontros que teve com os responsáveis da Casa de Portugal, associação que organizava o evento.

Em causa está a exposição do World Press Photo, que tinha sido inaugurada no dia 25 de Setembro e que devia ficar na Casa Garden até ao dia 18 de Outubro. Porém, no dia 1 de Outubro, foi encerrada pela Casa de Portugal, sob a justificação de que o encerramento tinha a ver com “problemas de gestão interna”. Segundo a Rádio Macau, o fim da exposição poderá ter a ver com o facto de estarem expostas fotografias dos protestos pró-democracia em Hong Kong.

“FOI ABSOLUTAMENTE ASSEGURADO QUE NÃO HOUVE INTERFERÊNCIA”

Numa conferência de imprensa organizada ontem pelo Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, José Augusto Duarte referiu que “foi absolutamente assegurado que não houve interferência por parte das autoridades locais nessa questão”, acrescentando que recebeu indicação que várias associações portuguesas lhe tinham deixado elogios à Fundação Macau, organismo que atribui o apoio à casa de Portugal para realizar a exposição.

José Augusto Duarte disse estar atento às notícias de Macau. “O meu trabalho não é ficar descansado ou dizer que ficou tudo feito, é ir acompanhando e ir vendo”, afirmou ao PONTO FINAL.

Questionado sobre se estariam a ser cumpridos os pressupostos plasmados na Lei Básica de Macau e na Declaração Conjunta do Governo da República Portuguesa e do Governo da República Popular da China sobre a Questão de Macau, o embaixador respondeu apenas que “não nos podemos deixar influenciar por situações que derivam de Hong Kong e que têm um contexto muito particular e muito próprio” e que “não temos os mesmos elementos relativamente a Macau, felizmente para Macau”. Ainda associando a questão à instabilidade social e política na região vizinha, José Augusto Duarte acrescentou que “a situação em Hong Kong criou algum trauma colectivo”.

EXPORTAR VALORES “NÃO É REALISTA”

Durante a visita a Macau, o embaixador deu uma entrevista à TDM – Canal Macau, em que disse que era preciso “saber onde estamos e se estamos ou não a ferir susceptibilidades de terceiros”. Questionado na conferência de imprensa sobre se estaria a falar de auto-censura, José Augusto Duarte esclareceu: “Qualquer pessoa quando está fora do país, está face a um regime legal local. Querer exportar o seu regime local e os seus valores, por muito universais que sejam, não é realista”.

“Temos de ter noção dos quadros legais nos quais nos movimentamos e das situações que existem. [Temos de] defender os nossos valores, sem dúvida, lutar por eles, sem dúvida, temos de saber é as consequências legais que estão em cima da mesa”, justificou.

Sobre as declarações de Sam Hou Fai, presidente do Tribunal de Última Instância, que disse que o sistema legal de Macau inspirado no português tinha de ser repensado, Augusto Duarte desvalorizou: “É a declaração de uma pessoa. Se nós advogamos a liberdade de expressão, porque é que ficamos tão chocados com uma pessoa que não pensa como nós? Não há, para já, a ideia de uma reforma legal”. “Acompanharemos o assunto, defenderemos aquilo que nos compete defender, mas enquadrando as coisas naquilo que é a sua devida dimensão”, assegurou.

DADOS “ALENTADORES” NO CASO DE TSZ LUN KOK

O caso de Tsz Lun Kok, o jovem de Hong Kong com passaporte português que está detido em Shenzhen depois de ter tentado fugir de barco para Taiwan, também foi abordado na conferência de imprensa. “Estamos a desenvolver uma intensa actividade de contactos com as autoridades chinesas. Seguimos uma metodologia própria que tem sido alentadora da esperança, que é a melhor via e mais correcta para conseguir aquilo que mais se pretende, que é o tratamento mais humanitário possível”, indicou o embaixador em Pequim. “O objectivo é assegurar o melhor tratamento à pessoa e, ao mesmo tempo, fazê-lo de tal forma que não se feche as portas do diálogo”, acrescentou. O embaixador disse que os dados que tem são “alentadores”, pelo “simples facto de se estar a manter um contacto regular com as autoridades [da China]”.

“Não tenho garantia do resultado final, que não é determinado pelo nosso lado, mas tenho a profunda convicção, neste momento, de que esta é a melhor via de nós atingirmos os melhores resultados possíveis”, comentou.

UM “TRABALHO GIGANTESCO A FAZER” NA ÁREA DA CULTURA

Ao PONTO FINAL, José Augusto Duarte falou ainda sobre as actuais relações Portugal-China. Na opinião do embaixador, há três grandes áreas prioritárias para o futuro: investimento, trocas comerciais e cultura.

José Augusto Duarte defendeu que “devíamos aumentar significativamente a exportação de produtos portugueses para termos uma balança comercial mais equilibrada”. “Uma relação mais equilibrada fica mais saudável e mais sólida”, indicou. Quanto à área do investimento, “também podemos atrair alguns investimentos chineses em áreas industriais” em áreas como a mobilidade eléctrica. Sobre as trocas culturais, José Augusto Duarte disse que há um “trabalho gigantesco a fazer”. “Nós ainda não temos um número suficiente de grandes escritores traduzidos e editados na República Popular da China”, indicou.

O embaixador rejeitou que as trocas sejam afectadas pela desconfiança com que o Ocidente olha para a China: “Portugal é membro da União Europeia e Portugal é membro da Aliança Atlântica. Portugal insere-se numa comunidade de valores e luta por esses valores. Portugal tenta sempre, dentro da UE e dentro da Aliança Atlântica, ver aquilo que deriva de uma suspeição e aquilo que deriva de factos concretos”. “Apesar de tudo, nós temos tido uma relação com a China que nos permite discutir tudo”, concluiu.

José Augusto Duarte disse também à Agência Lusa que, para já, não existe solução relativamente às deslocações dos residentes estrangeiros de Macau ao interior da China. O embaixador disse à Lusa que a questão foi abordada com as autoridades de Macau e “foi longamente falada, mas não ficou resolvida”. O embaixador defendeu que a questão exige uma “abordagem global e equitativa, de forma a não discriminar nenhum passaporte” e lembrou que não depende apenas das autoridades de Macau, mas também do Governo Central.