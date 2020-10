Número de incêndios entre Janeiro e Setembro de 2020 diminuiu 11%

Tufão Hato

No balanço dos dados de trabalho do Corpo de Bombeiros referente ao período compreendido entre Janeiro e Setembro deste ano foi referido que o número de incêndios diminuiu em 11,53% comparativamente ao período homólogo. Não desligar o fogão depois de cozinhar continua a estar no topo da lista em relação às principais causas de incêndio.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Os principais motivos de incêndio, nos primeiros nove meses de 2020, foram o esquecimento de desligar o fogão e a queima de incensos e papéis, foi ontem relevado na conferência de imprensa de balanço do Corpo de Bombeiros. Estes casos representam 29,37% do número total, com 178 ocorrências. A sobrecarga do uso de eletricidade foi também relatada com uma das origens de incêndios mas com um número bastante inferior, com 52 casos.

Nos casos que levaram à saída das ambulâncias do Corpo de Bombeiros houve uma diminuição de 13,11%, com 27,544 ocorrências, face ao mesmo período do ano transacto. Após análise, considerou-se que as causas de diminuição foram causadas pelo impacto da epidemia, devido à redução do número de pessoas que visitou Macau, e pela diminuição significativa dos habitantes do território que usaram os serviços de ambulância. Entre as operações de salvamento houve também uma redução de casos correspondente a 0,67%. Na maioria foi devido a acidentes de viação em estaleiros de obras.

Nos casos de fornecimento de auxílio com a classificação de “serviços especiais”, a grande maioria destas situações estiveram relacionadas com a limpeza de gasolina nas estradas depois de acidentes de viação

Em relação às tarefas derivadas de casos provindos da pneumonia do novo tipo de coronavírus, o Corpo de Bombeiros procedeu ao transporte de 2,852 pessoas (1,438 do sexo masculino e 1.414 do sexo feminino) de casos suspeitos entre Janeiro e Outubro.

Também relativamente aos trabalhos de prevenção e controlo da epidemia, o Corpo de Bombeiros reportou que enviou constantemente pessoal às diversas comunidades para distribuir panfletos informativos, organizar palestras, exercícios práticos sobre o uso do extintor e simulações de evacuação, para não negligenciar as tarefas de prevenção e protecção contra incêndios. Nestas actividades, entre 1 de Janeiro e 30 de Setembro deste ano, o Corpo de Bombeiros realizou 60 palestras sobre a protecção contra incêndios, prevenção de desastres, conhecimentos sobre emergência médica e segurança dos combustíveis, com a participação de 2,960 indivíduos; 15 exercícios práticos sobre o uso do extintor, com 305 participantes; 587 actividades de sensibilização, tendo sido distribuídos 60,630 panfletos informativos de prevenção contra incêndios, cartazes e guias para a protecção contra incêndios; e 35 simulações de evacuação e de incidentes, com a participação de 5.111 pessoas.

O Corpo de Bombeiros apelou ainda à população sobre como manter a segurança em casos de incêndio. Entre os vários conselhos foi mencionado que, nesta altura do Outono, os incêndios podem ser facilmente causados pelo tempo seco e, por isso, deve haver cuidado extra de modo a evitar deixar beatas de cigarro ou papéis a queimar. Deverá ser prestado cuidado também ao uso de equipamentos electrónicos, atenção à sobrecarga dos aparelhos e possíveis curtos-circuitos, e haver lembrar para desligar o fogão depois de cozinhar.