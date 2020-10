IAM reabre mais duas zonas de churrasco e aumenta número máximo de utilizadores por marcação

FOTOGRAFIA: IAM

A zona de churrasco do Parque Natural da Taipa Grande e a zona de churrasco do Parque Natural da Barragem de Hác-Sá vão reabrir ao público a partir do próximo dia 23 de Outubro, mediante marcação prévia, anunciou ontem o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) em comunicado. “Após a reabertura da zona de churrasco do Parque da Praia de Hác-Sá, o Instituto para os Assuntos Municipais teve oportunidade de avaliar o fluxo de pessoas e a situação de utilização da zona, pelo que irá também reabrir, a partir do dia 23 de Outubro, as zonas de churrasco do Parque Natural da Taipa Grande e do Parque Natural da Barragem de Hác-Sá. A partir de 21 de Outubro, todos os interessados poderão efectuar a marcação prévia, através do sistema de inscrição de actividades na página electrónica do IAM, para a utilização de um total de 78 grelhadores nas três zonas de churrasco acima referidas”, pode ler-se no comunicado, sendo que as autoridades continuam a excluir os trabalhadores não-residentes da lista de interessados em fazer marcação.

Com a reabertura de mais duas zonas de churrasco, o IAM irá também fornecer duas sessões de marcação prévia diária, “sendo os horários de utilização das duas sessões das 11h30 às 17h30 e das 18h00 às 23h59, respectivamente”.

Após avaliar a situação de gestão e utilização das instalações, o IAM decidiu aumentar o número máximo de utilizadores para oito pessoas por cada grelhador, conferindo ainda direito de utilização dos churrascos por ordem de chegada, mas os trabalhadores não residentes continuam impedidos de fazer marcação prévia. “De acordo com as orientações específicas de prevenção da epidemia emitidas pelos Serviços de Saúde, o público deve cumprir rigorosamente os respectivos requisitos ao usar os locais relevantes. Os indivíduos que entrem na zona de churrasco têm de exibir o código de saúde de Macau válido do próprio dia, submeter-se à medição de temperatura corporal no local e usar máscara, bem como manter a distância social de pelo menos um metro. É proibida a entrada na zona de churrasco a indivíduos que tenham febre ou sintomas de dificuldade respiratória”, indicou o IAM em comunicado.

Em relação à questão dos trabalhadores não-residentes, o IAM não fez qualquer alusão no comunicado, referindo apenas que “irá continuar a reabrir gradualmente as instalações municipais, de acordo com a situação actual da epidemia”.

E.S.