Homem desviou sete garrafas de whiskey no valor de 138 mil patacas para pagar dívida de jogo

Um residente de Macau foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de burla de valor consideravelmente elevado num negócio de contrabando de sete garrafas de whiskey para o interior da China. O detido terá admitido falsificado o BIR de um alegado contrabandista para desviar sete garrafas de whiskey, no valor de 138 mil patacas, que estavam armazenadas numa loja nas Portas do Cerco. Posteriormente, o suspeito vendeu as garrafas por 100 mil patacas e liquidou uma dívida de jogo.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um residente de Macau, de 32 anos, no passado dia 20 de Outubro, por suspeita de burla de valor consideravelmente elevado num negócio de contrabando de garrafas de whiskey para o interior da China no valor de 138 mil patacas. Em Agosto, o suspeito assegurou à vítima que tinha contactos que faziam o transporte das sete garrafas no posto fronteiriço das Portas do Cerco sem pagar as taxas alfandegárias, mas pediu um pagamento de 300 patacas por cada garrafa.

“O lesado queria ajudar um amigo da China continental que lhe pediu para comprar sete garrafas de whiskey no valor de 138 mil patacas em Macau. Para fazer o transporte das garrafas, a vítima falou então com um amigo, que lhe disse conhecer contrabandistas. O suspeito assegurou-lhe que conseguia introduzir as sete garrafas para a China continental sem pagar taxas alfandegárias e pediu-lhe 300 patacas por cada garrafa como pagamento”, explicou um porta-voz da Polícia Judiciária em conferência de imprensa.

Depois de aceitar o acordo, a vítima, um residente de Macau de 31 anos, comprou as garrafas de whiskey e, seguindo as instruções do suspeito, depositou-as numa loja de um centro comercial nas Portas do Cerco. “O suspeito tinha garantido que ia arranjar pessoas para transportar as sete garrafas, mas depois de receber o pagamento disse que não tinha conseguido contactar mais com os contrabandistas. O suspeito ainda mostrou à vítima uma fotografia de um BIR de um dos alegados contrabandistas e vieram juntos apresentar queixa na Polícia Judiciária”, acrescentou o porta-voz da PJ.

No seguimento das investigações, a PJ descobriu que os dados do BIR do alegado contrabandista eram falsos e que tinha sido o próprio suspeito a retirar as garrafas de whiskey armazenadas na loja de um centro comercial nas Portas do Cerco. “Descobrimos que os dados do BIR apresentados à vítima eram falsos e que o depoimento do suspeito à polícia também era falso. Após analisarmos as imagens captadas no local pelo sistema de videovigilância chegámos à conclusão que não existem contrabandistas. O suspeito levou as garrafas de whiskey e foi a uma loja de bebidas alcoólicas na zona norte de Macau para as vender abaixo do preço de mercado. Segundo apurámos, o suspeito disse ao responsável da loja que tinha perdido dinheiro nas mesas de jogo do casino e que precisava de vender as garrafas por 100 mil patacas. Mais tarde, a polícia encontrou todas as garrafas nessa loja”, assinalaram as autoridades em conferência de imprensa.

No dia 20 de Outubro, o suspeito foi interceptado pelo CPSP quando tentava passar as fronteiras nas Portas do Cerco. Em declarações à polícia, o suspeito disse que “tinha falsificado o BIR do contrabandista” e que tinha “inventado uma desculpa para burlar o lesado”. Questionado sobre o dinheiro que recebeu das garrafas, o suspeito disse que foi usado para pagar dívidas de jogo. “O suspeito foi presente ontem ao Ministério Público por suspeita do crime de burla de valor consideravelmente elevado”, concluiu o porta-voz da PJ.

Entre os artigos apreendidos pela PJ encontra-se uma garrafa de whiskey de 30 anos da marca Macallan com um valor de mercado de 38 mil dólares de Hong Kong. As restantes seis garrafas apreendidas são de whiskey de 25 anos com um valor de mercado de 16 mil dólares de Hong Kong cada.